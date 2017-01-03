3 января 2017, 22:46

Что содержит новая белорусская автомобильная аптечка?

С наступлением 2017 года в Белоруссии претерпел изменения перечень вложений в автомобильную аптечку. Он должен соответствовать постановлению Минздрава Республики Беларусь от 4 декабря 2014 года № 80 и содержать следующие препараты:
Аммония раствор 10 % — 1 мл № 10 или 10 % — 10 мл (40 мл). Применяется при обмороке, угаре. Кусок ваты или марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5–1 сек.
 
Йода спиртовой раствор 5 % — 10 мл (40 мл) или 5 % — 1 мл № 10. Используется как антисептическое, противомикробное средство для наружного применения.
 
Бинт стерильный 5 м х 10 см (одна упаковка). Необходим в качестве перевязочного материала при открытых ранах.
 

Даже такие простые симптомы, как головная боль, заложенность носа, чихание ослабляют зрительное восприятие, концентрацию внимания и скорость психомоторной  реакции - это может привести к увеличению тормозного пути авто. Боли в животе, головокружения, спазмы мышц могут так отразиться на качестве управления автомобилем, будто бы водитель выпил стакан водки, когда способность быстро принимать критические решения ограничена.

 
 
Бинт нестерильный 5 м х 5 см и 5 м х 10 см (по две упаковки). Применяется как перевязочный материал.
 
Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый. Предназначен для поддержания суставов и мягких тканей в покое после травм.
 
Вата гигроскопическая стерильная 50 г. Применяется в качестве перевязочного материала.
 
Жгут кровоостанавливающий Эсмарха. При повреждении кровеносных сосудов накладывается выше раны. При этом нужно оставить записку с указанием времени наложения. Жгут накладывать не более чем на 1,5 часа.
 
Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 см (3 упаковки) и 4 х 10 см (или 6 х 10 см) — 1 упаковка. При повреждении кожи накладывается на рану.
 
Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) — 1 упаковка.
 
Ножницы тупоконечные 14 см — применяют для разрезания одежды.
 
Пакет гипотермический охлаждающий. Предназначен для местного охлаждения тканей организма, способствует снижению воспалительной реакции в тканях и остановке кровотечения. Используется при травмах, ушибах, перегревах, укусах насекомых.
 
Перчатки латексные смотровые № 8 (L).
 
Салфетки стерильные 16 х 14 см (45 х 29 см) № 1 — 4 упаковки. Нужны при подготовке поверхности кожи к медицинским манипуляциям.
 
Приобрести уже укомплектованную аптечку можно по цене около 14 белорусских деноминированных рублей. Аптечки необходимо предъявлять при прохождении ГТО.

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Что содержит новая белорусская автомобильная аптечка?
Аммония раствор 10 % — 1 мл № 10 или 10 % — 10 мл (40 мл). Применяется при обмороке, угаре. Кусок ваты или марли смачивают раствором и подносят к носовым отверстиям на 0,5–1 сек. Йода спиртовой раствор 5 % — 10 мл (40 мл) или 5 % — 1 мл № 10. Используется как антисептическое, противомикробное средство для наружного применения. Бинт стерильный 5 м х 10 см (одна упаковка). Необходим в качестве перевязочного материала при открытых ранах. {{photo_text_8}}  Бинт нестерильный 5 м х 5 см и 5 м х 10 см (по две упаковки). Применяется как перевязочный материал. Бинт медицинский эластичный нестерильный трубчатый. Предназначен для поддержания суставов и мягких тканей в покое после травм. Вата гигроскопическая стерильная 50 г. Применяется в качестве перевязочного материала. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха. При повреждении кровеносных сосудов накладывается выше раны. При этом нужно оставить записку с указанием времени наложения. Жгут накладывать не более чем на 1,5 часа. Лейкопластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 см (3 упаковки) и 4 х 10 см (или 6 х 10 см) — 1 упаковка. При повреждении кожи накладывается на рану. Лейкопластырь катушечный 1 х 500 см (2 х 500 см) — 1 упаковка. Ножницы тупоконечные 14 см — применяют для разрезания одежды. Пакет гипотермический охлаждающий. Предназначен для местного охлаждения тканей организма, способствует снижению воспалительной реакции в тканях и остановке кровотечения. Используется при травмах, ушибах, перегревах, укусах насекомых. Перчатки латексные смотровые № 8 (L). Салфетки стерильные 16 х 14 см (45 х 29 см) № 1 — 4 упаковки. Нужны при подготовке поверхности кожи к медицинским манипуляциям. Приобрести уже укомплектованную аптечку можно по цене около 14 белорусских деноминированных рублей. Аптечки необходимо предъявлять при прохождении ГТО.
2017-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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