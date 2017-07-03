3 июля 2017, 09:30
Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России
BMW подготовил особую серию своих «горячих» вседорожников X5 M и X6 M. Автомобили под названием The Black Fire Edition будут продаваться и на российском авторынке.
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Салон машин отделан алькантарой с использованием кожаных вставок черного и красного цветов, контрастной прострочки и покрытых рояльным лаком элементов. О принадлежности к числу машин из спецсерии говорит специальный шильдик с названием «The Black Fire Edition». В список оснащения входят спортивные М-сиденья с электрорегулировкой.
А вот под капотом изменений не произошло. Автомобили приводятся в движение 4,4-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 575 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая коробка M Steptronic. Стоимость вседорожников на российском авторынке составит 9 600 000 рублей за Х5 М, а X6 M оценен в 9 900 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|BMW X5M 4.4 AT
|BMW X6M 4.4 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|575
|575
|Объем двигателя
|4395
|4395
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|14.7
|14.7
|Загородный цикл
|9.0
|9.0
|Смешанный цикл
|11.1
|11.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Комментарии пользователей
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
Помогите выбрать толщиномер лкп. Если кто не знает, то это прибор, для определения толщины лкп. Тем самым определяет была ли машина перекрашена, т.е. бита перед покупкой авто. Не хочется взять лом переваренный или с кучей шпаклевки.
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