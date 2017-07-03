3 июля 2017, 09:30

Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России

BMW подготовил особую серию своих «горячих» вседорожников X5 M и X6 M. Автомобили под названием The Black Fire Edition будут продаваться и на российском авторынке.
^
  Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России BMW X5M, BMW X6M Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России BMW X5M, BMW X6M Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России
3
фото
  

Ранее мы писали
Руководство концерна BMW пересмотрело российский прайс-лист на наиболее востребованные модели. В частности ...
Читать далее
Внешне новинки отличаются особым цветом кузова под названием «Черный сапфир металлик». Помимо этого, черными стали решетка радиатора и 21-дюймовые кованые диски. Завершают образ карбоновые корпуса боковых зеркал.

Салон машин отделан алькантарой с использованием кожаных вставок черного и красного цветов, контрастной прострочки и покрытых рояльным лаком элементов. О принадлежности к числу машин из спецсерии говорит специальный шильдик с названием «The Black Fire Edition». В список оснащения входят спортивные М-сиденья с электрорегулировкой.

А вот под капотом изменений не произошло. Автомобили приводятся в движение 4,4-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 575 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая коробка M Steptronic. Стоимость вседорожников на российском авторынке составит 9 600 000 рублей за Х5 М, а X6 M оценен в 9 900 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

BMW X5M 4.4 ATBMW X6M 4.4 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин575 575
Объем двигателя4395 4395
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл14.7 14.7
Загородный цикл9.0 9.0
Смешанный цикл11.1 11.1
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто БМВ х5м, х6м

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X6M
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
юнус
Помогите выбрать толщиномер
Помогите выбрать толщиномер лкп. Если кто не знает, то это прибор, для определения толщины лкп. Тем самым определяет была ли машина перекрашена, т.е. бита перед покупкой авто. Не хочется взять лом переваренный или с кучей шпаклевки.
Правый
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа BMW X5M
Объявления о продаже BMW X5M
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль X5M
Чёрные BMW X5 M и X6 M добрались до России
{{material_119650}}Внешне новинки отличаются особым цветом кузова под названием «Черный сапфир металлик». Помимо этого, черными стали решетка радиатора и 21-дюймовые кованые диски. Завершают образ карбоновые корпуса боковых зеркал.Салон машин отделан алькантарой с использованием кожаных вставок черного и красного цветов, контрастной прострочки и покрытых рояльным лаком элементов. О принадлежности к числу машин из спецсерии говорит специальный шильдик с названием «The Black Fire Edition». В список оснащения входят спортивные М-сиденья с электрорегулировкой.А вот под капотом изменений не произошло. Автомобили приводятся в движение 4,4-литровым двигателем V8, мощность которого составляет 575 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-ступенчатая коробка M Steptronic. Стоимость вседорожников на российском авторынке составит 9 600 000 рублей за Х5 М, а X6 M оценен в 9 900 000 рублей.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Волгоград Пермь Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG