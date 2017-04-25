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25 апреля 2017, 08:48

Citroen C5 Aircross доставят в Россию в течение полутора лет

В модельном ряду новинка расположится на ступень ниже C4 Cactus, а в качестве возможного конкурента называется Nissan Qashqai. Пока неизвестно, какие комплектации модели будут представляться на российском рынке.
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Как сообщалось ранее, официальная презентация новинки прошла в рамках автосалона в Шанхае, где представители компании заявили о появлении модели на российском рынке. Пока известны лишь предварительные временные ориентиры – в нашей стране Citroen C5 Aircross должен появиться до конца 2018 года. На китайский авторынок кроссовер выйдет уже во II полугодии нынешнего года, к концу 2017-го его ждут в Европе.
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Отметим, что C5 Aircross является частью программы Citroеn Advanced Comfort и предлагает новый уровень комфорта в своем сегменте. Он использует преимущества платформы EMP2 в плане конструкции и обеспечения комфорта салона. Более того, новый C5 Aircross – первый автомобиль, который оборудуется новой системой подвески «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода. Она значительно повышает плавность работы подвески и обеспечивает максимально возможный уровень комфорта.
 
Оборудованный цифровой панелью приборов TFT 12,3 дюймов с индикацией и сенсорным дисплеем 8 дюймов HD, C5 Aircross предлагает высокотехнологичные системы помощи при вождении, в том числе системы помощи при экстренном торможении, предупреждения о пересечении дорожной разметки, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки. Функции Grip Control и Hill Assist Descent Control позволяют автомобилю уверенно передвигаться по любым дорогам. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью бренда, использующей технологию Plug-in Hybrid.

Комплектации и технические характеристики

Citroen C5 Break 3.0 V6Citroen C5 Break 3.0 V6
Год выпуска, с2008 2008
Год выпуска, по2014 2014
КузовУниверсал Универсал
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива Бензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин215/6000 215/6000
Объем двигателя2946 2946
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая Автоматическая 6-ступенчатая
ПриводНа передние колеса На передние колеса
Городской цикл15,7 15,7
Загородный цикл7,6 7,6
Смешанный цикл10,6 10,6
ТопливоБензин А-95 Бензин А-95
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Citroen C5 Aircross доставят в Россию в течение полутора лет
Как сообщалось ранее, официальная презентация новинки прошла в рамках автосалона в Шанхае, где представители компании заявили о появлении модели на российском рынке. Пока известны лишь предварительные временные ориентиры – в нашей стране Citroen C5 Aircross должен появиться до конца 2018 года. На китайский авторынок кроссовер выйдет уже во II полугодии нынешнего года, к концу 2017-го его ждут в Европе.{{material_118822}}Отметим, что C5 Aircross является частью программы Citroеn Advanced Comfort и предлагает новый уровень комфорта в своем сегменте. Он использует преимущества платформы EMP2 в плане конструкции и обеспечения комфорта салона. Более того, новый C5 Aircross – первый автомобиль, который оборудуется новой системой подвески «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода. Она значительно повышает плавность работы подвески и обеспечивает максимально возможный уровень комфорта. Оборудованный цифровой панелью приборов TFT 12,3 дюймов с индикацией и сенсорным дисплеем 8 дюймов HD, C5 Aircross предлагает высокотехнологичные системы помощи при вождении, в том числе системы помощи при экстренном торможении, предупреждения о пересечении дорожной разметки, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки. Функции Grip Control и Hill Assist Descent Control позволяют автомобилю уверенно передвигаться по любым дорогам. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью бренда, использующей технологию Plug-in Hybrid.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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