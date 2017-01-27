Citroen готовит к автосалону в Женеве 2 новинки

Компания представит прототипы новых моделей. Одним из концепткаров станет преемник минивэна C3 Picasso, вторым - новый фургон. Их запуск в серийное производство может состояться до конца года.
Официальный анонс новых автомобилей Citroen состоится в преддверии открытия Женевского автосалона. По неподтвержденным данным, французская компания собирается представить новый кроссовер, который станет преемником C3 Picasso. Ожидается, что данный концепт назовут C3 Aircross, а его серийная версия дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года.
Также известно, что Citroen C3 Aircross внешне и по технической составляющей будет пересекаться с недавно рассекреченным Opel Crossland X. Есть вероятность, что новый кроссовер получит защитные панели, как у внедорожника C4 Cactus и хэтчбека C3 последней генерации. О концепте нового фургона, который компания привезет в Женеву, пока нет никакой информации.
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Официальный анонс новых автомобилей Citroen состоится в преддверии открытия Женевского автосалона. По неподтвержденным данным, французская компания собирается представить новый кроссовер, который станет преемником C3 Picasso. Ожидается, что данный концепт назовут C3 Aircross, а его серийная версия дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре текущего года. Также известно, что Citroen C3 Aircross внешне и по технической составляющей будет пересекаться с недавно рассекреченным Opel Crossland X. Есть вероятность, что новый кроссовер получит защитные панели, как у внедорожника C4 Cactus и хэтчбека C3 последней генерации. О концепте нового фургона, который компания привезет в Женеву, пока нет никакой информации.
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