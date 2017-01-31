Citroen Jumper и Peugeot Boxer получат «российские» версии
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Фургоны будут доступны в России в новой версии уже с марта. Уменьшенная до 2,5 тонн масса, как ожидается, позволит использовать автомобиль в Москве в условиях грузового каркаса.
Директор департамента корпоративных продаж коммерческих автомобилей «Пежо Ситроен Рус» Сергей Кириллов во время общения с прессой рассказал, что в 2016 году обе модели были популярными среди частных покупателей и коммерческих заказчиков, поэтому в нынешнем году работа в данном направлении будет продолжена.
Как сообщалось ранее, в 2017 году до России доберутся новые модели Citroen Jumpy и Peugeot Expert, появления которых следует ожидать в первой половине года. Помимо этого, в III квартале российские дилеры приступят к продажам пассажирских Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller.
Добавим, что по итогам 2016 года альянс PSA смог реализовать в России 7 406 новых автомобилей.
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Citroen Jumper и Peugeot Boxer получат «российские» версии
Директор департамента корпоративных продаж коммерческих автомобилей «Пежо Ситроен Рус» Сергей Кириллов во время общения с прессой рассказал, что в 2016 году обе модели были популярными среди частных покупателей и коммерческих заказчиков, поэтому в нынешнем году работа в данном направлении будет продолжена. Как сообщалось ранее, в 2017 году до России доберутся новые модели Citroen Jumpy и Peugeot Expert, появления которых следует ожидать в первой половине года. Помимо этого, в III квартале российские дилеры приступят к продажам пассажирских Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller. Добавим, что по итогам 2016 года альянс PSA смог реализовать в России 7 406 новых автомобилей.
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