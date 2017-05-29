29 мая 2017, 15:29

Citroen отзывает 30 000 C4 и DS4, проданных в России

Российский дилер Citroen ООО «Пежо Ситроен Рус» объявил сегодня, 29 мая, об отзыве 30 000 хэтчбеков моделей C4 и DS4, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
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Отзыв касается реализованных с января 2011 года по июнь 2016 года автомобилей. По данным надзорного ведомства, причиной отзыва стал трос замка на обшивке капота, который может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации.
 
Всем владельцам упомянутых авто в ближайшее время необходимо обратиться в сервисные центры, где на проблемных авто будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота. Все ремонтные работы проведут бесплатно. Полный перечень VIN-кодов отзываемых авто приводится в приложении к сообщению на сайте Росстандарта.
 
Отметим, что дефекты продукции бренда фиксируются не впервые. В прошлом году, к примеру, компания Citroen отозвала в России компактвэны C4 Picasso из-за проблем с ремнями безопасности. Более ранняя сервисная кампания затронула 318 автомобилей Jumper, у которых были проблемы с контактным элементом замка зажигания.
 
Полный перечень VIN-кодов отзываемых авто приводится в приложении к сообщению.
 
Добавим, что аналогичная отзывная кампания недавно коснулась Mercedes-Benz E-Class – 78 ед. авто отозвали из-за некорректно установленных блоков управления системы распознавания пассажиров в салоне.

Комплектации и технические характеристики

Citroen C4 THP 150 1.6 ATCitroen DS4 THP 150 Sport Chic 1.6 AT
Год выпуска, с2016 2015
Год выпуска, по2017 2016
Кузовседан хэтчбек
Количество дверей/мест4/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 150
Объем двигателя 1598
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл 10.6
Загородный цикл 6.0
Смешанный цикл6.5 7.7
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Citroen C4
Если поставить в место 16 радиуса 18 будет ли тереть
Сергей
Форум Citroen DS4
Ситроен дс-4 отличная машина. До этого ездил на Тойота камри 2013 элеганс плюс, могу сказать одно - у тойоты лишь два плюса: большая, и очень мягкая. А у ситроена дс 4 плюсов больше: резвая, как пуля, внешность "абалденная", управляемость отличная, шумоизоляция скорее отличная, в салоне комфорт от всего ...
Виктор
У дилеров появился особенный Citroen С4
Чем он особенный?
rdhjamxo
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Citroen отзывает 30 000 C4 и DS4, проданных в России
Отзыв касается реализованных с января 2011 года по июнь 2016 года автомобилей. По данным надзорного ведомства, причиной отзыва стал трос замка на обшивке капота, который может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации. Всем владельцам упомянутых авто в ближайшее время необходимо обратиться в сервисные центры, где на проблемных авто будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота. Все ремонтные работы проведут бесплатно. Полный перечень VIN-кодов отзываемых авто приводится в приложении к сообщению на сайте Росстандарта. Отметим, что дефекты продукции бренда фиксируются не впервые. В прошлом году, к примеру, компания Citroen отозвала в России компактвэны C4 Picasso из-за проблем с ремнями безопасности. Более ранняя сервисная кампания затронула 318 автомобилей Jumper, у которых были проблемы с контактным элементом замка зажигания. Полный перечень VIN-кодов отзываемых авто приводится в приложении к сообщению. Добавим, что аналогичная отзывная кампания недавно коснулась Mercedes-Benz E-Class – 78 ед. авто отозвали из-за некорректно установленных блоков управления системы распознавания пассажиров в салоне.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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