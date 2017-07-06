6 июля 2017, 19:07
Citroen озвучил стоимость кроссовера C3 Aircross
Французский автопроизводитель опубликовал прайс-листы на компактный кроссовер C3 Aircross на внутреннем рынке. Официальные представители марки в Западной Европе уже начали формировать предварительный заказ на ожидаемую новинку. По имеющимся данным от завода, кроссовер поступит в продажу осенью 2017 года.
Ранее мы писали
Сегодня в дизайн-центре PSA Group под Парижем состоялась премьера Citroёn C3 Aircross, кроссовера, который ...Читать далее
Модель снабдили системой отслеживания полосы движения, экстренного торможения, мониторингом слепых зон, мультимедийной развлекательной системой, проекционным экраном, функциями контроля усталости водителя и распознавания дорожных знаков.
На российский рынок новый Citroen поступит только в 2018 году. Отечественным покупателям версия кроссовера с дизельным двигателем обойдется 1,2 до 1,6 млн рублей.
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное