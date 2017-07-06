6 июля 2017, 19:07

Citroen озвучил стоимость кроссовера C3 Aircross

Французский автопроизводитель опубликовал прайс-листы на компактный кроссовер C3 Aircross на внутреннем рынке. Официальные представители марки в Западной Европе уже начали формировать предварительный заказ на ожидаемую новинку. По имеющимся данным от завода, кроссовер поступит в продажу осенью 2017 года.
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На французском рынке C3 Aircross можно будет приобрести по цене от 15 950 евро. Максимальная комплектация обойдется автовладельцам в 22 750 евро (около 1,59 млн рублей). В пользовании будущих владельцев будет городской автомобиль, оснащенный 3-цилиндровым бензиновым мотором PureTech с мощностью от 82 от 130 л.с. и и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Можно будет выбрать между механической или автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Привод на всех автомобилях предусмотрен передний.

Модель снабдили системой отслеживания полосы движения, экстренного торможения, мониторингом слепых зон, мультимедийной развлекательной системой, проекционным экраном, функциями контроля усталости водителя и распознавания дорожных знаков.

На российский рынок новый Citroen поступит только в 2018 году. Отечественным покупателям версия кроссовера с дизельным двигателем обойдется 1,2 до 1,6 млн рублей.

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Oleggann80
Форум Citroen C8
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Rahmanov
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купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
владимир
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Citroen озвучил стоимость кроссовера C3 Aircross
{{material_119624}}На французском рынке C3 Aircross можно будет приобрести по цене от 15 950 евро. Максимальная комплектация обойдется автовладельцам в 22 750 евро (около 1,59 млн рублей). В пользовании будущих владельцев будет городской автомобиль, оснащенный 3-цилиндровым бензиновым мотором PureTech с мощностью от 82 от 130 л.с. и и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Можно будет выбрать между механической или автоматической шестиступенчатой коробкой передач. Привод на всех автомобилях предусмотрен передний.Модель снабдили системой отслеживания полосы движения, экстренного торможения, мониторингом слепых зон, мультимедийной развлекательной системой, проекционным экраном, функциями контроля усталости водителя и распознавания дорожных знаков. На российский рынок новый Citroen поступит только в 2018 году. Отечественным покупателям версия кроссовера с дизельным двигателем обойдется 1,2 до 1,6 млн рублей.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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