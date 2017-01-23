Citroen представит новый седан в Шанхае

Автобренд DS, входящий в структуру концерна Citroen, подготовил новый флагман - седан DS9. Как считают некоторые эксперты, новинка способна стать конкурентом Audi A6 и BMW 5.
Длина кузова DS9 составит около 5 метров, а колесная база - 3 метра. В качестве силовой установки должен выступать 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом».
Ожидается, что внешний облик новинки будет повторять дизайн ранее представленного концепт-кара Citroen Numero 9.
Другие характеристики седана держатся производителем в секрете. Некоторые участники рынка предрекают появление сразу и гибридной модификации авто.
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Длина кузова DS9 составит около 5 метров, а колесная база - 3 метра. В качестве силовой установки должен выступать 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом». Ожидается, что внешний облик новинки будет повторять дизайн ранее представленного концепт-кара Citroen Numero 9. Другие характеристики седана держатся производителем в секрете. Некоторые участники рынка предрекают появление сразу и гибридной модификации авто.
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