23 января 2017, 10:49

Citroen представит новый седан в Шанхае

Автобренд DS, входящий в структуру концерна Citroen, подготовил новый флагман - седан DS9. Как считают некоторые эксперты, новинка способна стать конкурентом Audi A6 и BMW 5.
Длина кузова DS9 составит около 5 метров, а колесная база - 3 метра. В качестве силовой установки должен выступать 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом».
 
Ожидается, что внешний облик новинки будет повторять дизайн ранее представленного концепт-кара Citroen Numero 9.
 
Другие характеристики седана держатся производителем в секрете. Некоторые участники рынка предрекают появление сразу и гибридной модификации авто.
Новинки и концепт кары Ситроен

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Citroen C4 Picasso
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
Oleggann80
Форум Citroen C8
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Rahmanov
Форум Citroen C3
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Citroen представит новый седан в Шанхае
Длина кузова DS9 составит около 5 метров, а колесная база - 3 метра. В качестве силовой установки должен выступать 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 204 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом». Ожидается, что внешний облик новинки будет повторять дизайн ранее представленного концепт-кара Citroen Numero 9. Другие характеристики седана держатся производителем в секрете. Некоторые участники рынка предрекают появление сразу и гибридной модификации авто.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG