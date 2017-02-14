14 февраля 2017, 15:08

Citroеn представит в Женеве концепт-кар SpaceTourer 4X4 Ë Concept

Для новинки применены стилистические решения коллекции Lifestyle «Ë» - новой для производителя. В концепт-каре сочетаются черты минивэна и кроссовера, что обеспечит повышенную проходимость.
SpaceTourer 4X4 Ë Concept оборудован специальными передними и задними защитными накладками, а также дугами багажника на крыше, выполненными из матового алюминиевого сплава. Под боковыми зеркалами заднего вида и на двери багажного отделения расположены шильдики «4X4», предусмотрена также возможность использования цепей для движения по снегу.
 
4X4 Ë Concept предлагается в нескольких вариантах кузова - XS, M и XL. На автосалоне концепт будет представлен в компактной и динамичной версиях XS с короткой колесной базой - это уникальный автомобиль в своем сегменте, его длина составляет всего 4,6 м, а высота не превышает 1,9 м.
 
Новинка получила дизельный двигатель BlueHDi 150 S&S и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль оснащается отключаемым полным приводом, разработанным совместно с французской компанией Automobiles Dangel. В зависимости от условий сцепления тяговое усилие на каждом из колёс оптимизируется, что исключает пробуксовку. Система блокировки заднего моста, управляемая с помощью специального рычага на панели управления, подходит для сложных условий.
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Oleggann80
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Rahmanov
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Citroеn представит в Женеве концепт-кар SpaceTourer 4X4 Ë Concept
SpaceTourer 4X4 Ë Concept оборудован специальными передними и задними защитными накладками, а также дугами багажника на крыше, выполненными из матового алюминиевого сплава. Под боковыми зеркалами заднего вида и на двери багажного отделения расположены шильдики «4X4», предусмотрена также возможность использования цепей для движения по снегу. 4X4 Ë Concept предлагается в нескольких вариантах кузова - XS, M и XL. На автосалоне концепт будет представлен в компактной и динамичной версиях XS с короткой колесной базой - это уникальный автомобиль в своем сегменте, его длина составляет всего 4,6 м, а высота не превышает 1,9 м. Новинка получила дизельный двигатель BlueHDi 150 S&S и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль оснащается отключаемым полным приводом, разработанным совместно с французской компанией Automobiles Dangel. В зависимости от условий сцепления тяговое усилие на каждом из колёс оптимизируется, что исключает пробуксовку. Система блокировки заднего моста, управляемая с помощью специального рычага на панели управления, подходит для сложных условий.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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