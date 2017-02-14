Citroеn представит в Женеве концепт-кар SpaceTourer 4X4 Ë Concept
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Для новинки применены стилистические решения коллекции Lifestyle «Ë» - новой для производителя. В концепт-каре сочетаются черты минивэна и кроссовера, что обеспечит повышенную проходимость.
SpaceTourer 4X4 Ë Concept оборудован специальными передними и задними защитными накладками, а также дугами багажника на крыше, выполненными из матового алюминиевого сплава. Под боковыми зеркалами заднего вида и на двери багажного отделения расположены шильдики «4X4», предусмотрена также возможность использования цепей для движения по снегу.
4X4 Ë Concept предлагается в нескольких вариантах кузова - XS, M и XL. На автосалоне концепт будет представлен в компактной и динамичной версиях XS с короткой колесной базой - это уникальный автомобиль в своем сегменте, его длина составляет всего 4,6 м, а высота не превышает 1,9 м.
Новинка получила дизельный двигатель BlueHDi 150 S&S и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль оснащается отключаемым полным приводом, разработанным совместно с французской компанией Automobiles Dangel. В зависимости от условий сцепления тяговое усилие на каждом из колёс оптимизируется, что исключает пробуксовку. Система блокировки заднего моста, управляемая с помощью специального рычага на панели управления, подходит для сложных условий.
с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
Citroеn представит в Женеве концепт-кар SpaceTourer 4X4 Ë Concept
SpaceTourer 4X4 Ë Concept оборудован специальными передними и задними защитными накладками, а также дугами багажника на крыше, выполненными из матового алюминиевого сплава. Под боковыми зеркалами заднего вида и на двери багажного отделения расположены шильдики «4X4», предусмотрена также возможность использования цепей для движения по снегу. 4X4 Ë Concept предлагается в нескольких вариантах кузова - XS, M и XL. На автосалоне концепт будет представлен в компактной и динамичной версиях XS с короткой колесной базой - это уникальный автомобиль в своем сегменте, его длина составляет всего 4,6 м, а высота не превышает 1,9 м. Новинка получила дизельный двигатель BlueHDi 150 S&S и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Автомобиль оснащается отключаемым полным приводом, разработанным совместно с французской компанией Automobiles Dangel. В зависимости от условий сцепления тяговое усилие на каждом из колёс оптимизируется, что исключает пробуксовку. Система блокировки заднего моста, управляемая с помощью специального рычага на панели управления, подходит для сложных условий.
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