15 июня 2017, 16:26
Citroen Spacetourer стартует на российском рынке
Покупатели смогут выбрать один из двух вариантов длины, а также несколько комплектаций. Производитель сделал ставку на опции, которые весьма востребованы большими семьями и дружными компаниями.
Предложены варианты с дизельным двигателем объемом 2 литра 150 л.с., работающим в паре с 6-тиступенчатой «механикой» либо «автоматом».
Новинка базируется на новой версии платформы EMP2, исходный вариант которой ранее применялся при разработке компактвэнов С4 Picasso и Grand C4 Picasso. Модульный принцип конструкции EMP2 позволяет реализовать несколько вариантов колесной базы. Длина одного составит 495 см, другого - 530 см.
В салоне, предусматривающем 3 ряда сидений, будет комфортно как водителю, так и его 7 пассажирам. При этом, что важно в подобных «массовых» поездках, сохраняется объем багажного отделения - до 1 384 литров (объем от пола до крыши). Открывающееся стекло задней откидной двери позволяет достать из багажника все необходимое, если через его дверь проникать неудобно. Удобны отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей, рассредоточенные по всему салону. Так, объем вещей можно увеличить еще на 74 литра.
Добавим также, что по результатам Euro NCAP модель получила 5 «звезд» в категориях «защита взрослых» (87 %), «защита детей» (91 %), «защита пешеходов» (64 %), «электронный помощник» (78 %).
Обе версии соответствуют российским требованиям: есть система ЭРА-ГЛОНАСС, усиленные подвеска и генератор, увеличенный дорожный просвет 175 мм, защита картера, догреватель дизельного двигателя, аккумулятор увеличенной емкости, полноразмерное запасное колесо.
Стартовая цена новинки составляет 1 999 000 рублей. Заказы будут приниматься дилерами с 1 июля.
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с8 привет всем. У меня со стороны передний части дв. идет шум как будто стучит коленвал со скрежетом дв 2.2 бензин пр 140тыс.это при холодном двигателе.После прогрева пропадает но не совсем.Очень страшный звук. Кто сталкивался? Купил вчера дв был прогретым но был лёгкий звук. А утром завел и на тебе ...
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
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