15 июня 2017, 16:26

Citroen Spacetourer стартует на российском рынке

Покупатели смогут выбрать один из двух вариантов длины, а также несколько комплектаций. Производитель сделал ставку на опции, которые весьма востребованы большими семьями и дружными компаниями.
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  Citroen Spacetourer стартует на российском рынке Citroen Citroen Spacetourer стартует на российском рынке
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Предложены варианты с дизельным двигателем объемом 2 литра 150 л.с., работающим в паре с 6-тиступенчатой «механикой» либо «автоматом».
 
Новинка базируется на новой версии платформы EMP2, исходный вариант которой ранее применялся при разработке компактвэнов С4 Picasso и Grand C4 Picasso. Модульный принцип конструкции EMP2 позволяет реализовать несколько вариантов колесной базы. Длина одного составит 495 см, другого - 530 см.
 
В салоне, предусматривающем 3 ряда сидений, будет комфортно как водителю, так и его 7 пассажирам. При этом, что важно в подобных «массовых» поездках, сохраняется объем багажного отделения - до 1 384 литров (объем от пола до крыши). Открывающееся стекло задней откидной двери позволяет достать из багажника все необходимое, если через его дверь проникать неудобно. Удобны отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей, рассредоточенные по всему салону. Так, объем вещей можно увеличить еще на 74 литра.
 
Добавим также, что по результатам Euro NCAP модель получила 5 «звезд» в категориях «защита взрослых» (87 %), «защита детей» (91 %), «защита пешеходов» (64 %), «электронный помощник» (78 %).
 
Обе версии соответствуют российским требованиям: есть система ЭРА-ГЛОНАСС, усиленные подвеска и генератор, увеличенный дорожный просвет 175 мм, защита картера, догреватель дизельного двигателя, аккумулятор увеличенной емкости, полноразмерное запасное колесо.
 
Стартовая цена новинки составляет 1 999 000 рублей. Заказы будут приниматься дилерами с 1 июля.
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Citroen Spacetourer стартует на российском рынке
Предложены варианты с дизельным двигателем объемом 2 литра 150 л.с., работающим в паре с 6-тиступенчатой «механикой» либо «автоматом». Новинка базируется на новой версии платформы EMP2, исходный вариант которой ранее применялся при разработке компактвэнов С4 Picasso и Grand C4 Picasso. Модульный принцип конструкции EMP2 позволяет реализовать несколько вариантов колесной базы. Длина одного составит 495 см, другого - 530 см. В салоне, предусматривающем 3 ряда сидений, будет комфортно как водителю, так и его 7 пассажирам. При этом, что важно в подобных «массовых» поездках, сохраняется объем багажного отделения - до 1 384 литров (объем от пола до крыши). Открывающееся стекло задней откидной двери позволяет достать из багажника все необходимое, если через его дверь проникать неудобно. Удобны отсеки открытого и закрытого типа для хранения вещей, рассредоточенные по всему салону. Так, объем вещей можно увеличить еще на 74 литра. Добавим также, что по результатам Euro NCAP модель получила 5 «звезд» в категориях «защита взрослых» (87 %), «защита детей» (91 %), «защита пешеходов» (64 %), «электронный помощник» (78 %). Обе версии соответствуют российским требованиям: есть система ЭРА-ГЛОНАСС, усиленные подвеска и генератор, увеличенный дорожный просвет 175 мм, защита картера, догреватель дизельного двигателя, аккумулятор увеличенной емкости, полноразмерное запасное колесо. Стартовая цена новинки составляет 1 999 000 рублей. Заказы будут приниматься дилерами с 1 июля.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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