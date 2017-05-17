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17 мая 2017, 12:00
Classic Factory выпустит электрический суперкар
Через 2 года на мировом авторынке появится новый электрический суперкар, который составит конкуренцию Porsche Mission E. Автомобиль, разработанный швейцарской компанией Classic Factory, получит 670-сильную установку.
В движение машину будут приводить 2 электрических мотора, расположенных на каждой оси. Привод – полный. Такой набор обеспечит автомобилю разгон до «сотни» всего за 2,3 секунды, а максимальная скорость будет искусственно ограничена на отметке 250 км/ч.
Как говорят в компании, автомобиль станет рекордсменом по динамике разгона. Этому поспособствует, в том числе, выполненных из карбона монокок и кузов из композитных материалов. Премьера автомобиля состоится весной следующего года, а на конвейер модель встанет в 2019-м.
Помимо этого, инженеры Classic Factory выпустят более доступные электрокары. В их числе – кроссовер и хэтчбек. Новинки будут нацелены на европейский авторынок, где развита инфраструктура для электрических автомобилей.
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