13 января 2017, 10:42

Cпортивную Toyota Yaris презентуют в Женеве

Модель в дальнейшем продолжит представлять раллийные машины. Судя по опубликованным автопроизводителем фото новинки, хэтчбек получил целый ряд обновлений.

Некоторые источники объявили, что новинка получит силовой агрегат мощностью 210 л.с. О других характеристиках пока не сообщается.

Напомним, что осенью 2016 года представители Toyota объявили о планах выпуска спортивных машин. К концу 2016 года были показаны эскизы будущей серийной модели. Ее конкурентами станут Opel Corsa OPC, Renault Clio R.S.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Yaris 1.5 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1495
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл6.4
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Yaris
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
Зиля
Toyota Yaris: Игрушечный
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Влюбленная.
Toyota назвала цену Yaris
Ну что ж, пока еще терпимо
kamaz
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Cпортивную Toyota Yaris презентуют в Женеве
Некоторые источники объявили, что новинка получит силовой агрегат мощностью 210 л.с. О других характеристиках пока не сообщается. Напомним, что осенью 2016 года представители Toyota объявили о планах выпуска спортивных машин. К концу 2016 года были показаны эскизы будущей серийной модели. Ее конкурентами станут Opel Corsa OPC, Renault Clio R.S.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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