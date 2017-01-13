Cпортивную Toyota Yaris презентуют в Женеве

Модель в дальнейшем продолжит представлять раллийные машины. Судя по опубликованным автопроизводителем фото новинки, хэтчбек получил целый ряд обновлений.
Некоторые источники объявили, что новинка получит силовой агрегат мощностью 210 л.с. О других характеристиках пока не сообщается.
Напомним, что осенью 2016 года представители Toyota объявили о планах выпуска спортивных машин. К концу 2016 года были показаны эскизы будущей серийной модели. Ее конкурентами станут Opel Corsa OPC, Renault Clio R.S.
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Некоторые источники объявили, что новинка получит силовой агрегат мощностью 210 л.с. О других характеристиках пока не сообщается. Напомним, что осенью 2016 года представители Toyota объявили о планах выпуска спортивных машин. К концу 2016 года были показаны эскизы будущей серийной модели. Ее конкурентами станут Opel Corsa OPC, Renault Clio R.S.
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