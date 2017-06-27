27 июня 2017, 08:52

Cпорткары Lotus будут делать в Китае

Компания Geely, которая недавно объявила о покупке контрольного пакета акций Lotus Cars, изучает возможность выпуска британских спорткаров на территории Китая. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
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Неизвестно, сохранится ли производство спорткаров в Великобритании. Сейчас предприятие Lotus Cars располагается в городе Хетель в графстве Норфолк.
 
О том, что компания Lotus Cars перейдет под управление Geely, которая также владеет Volvo, стало известно в конце мая. До этого сообщалось о том, что специалисты Lotus в будущем могут заняться настройкой шасси для автомобилей компании Volvo. Не исключено, что британцы будут работать с «заряженными» моделями шведского автопроизводителя, подготовкой которых занимается подразделение Polestar.
 
Что касается продукции бренда, то в мае пока еще британский автохолдинг представил публике свой первый вседорожник, о котором практически ничего не известно.
 
В различных онлайн-источниках опубликован рендер новой модели Lotus, который дизайнеры назвали Evolve. Авторы изображения считают, что он будет чуть меньше модели Audi Q2. Трехведверка отличается особым дизайном, оптимизированной аэродинамикой и негабаритными колесными дисками. Кроме того, кузов компактного спортивного кроссовера окрасили в фирменный цвет концерна.
 
По предварительной информации, дебютный вседорожник бренда Lotus представят в течение 4 - 5 лет. Британский кроссовер будет одним из наиболее легких и спортивных автомобилей на мировом рынке.
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Отзывы по теме
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Cпорткары Lotus будут делать в Китае
Неизвестно, сохранится ли производство спорткаров в Великобритании. Сейчас предприятие Lotus Cars располагается в городе Хетель в графстве Норфолк. О том, что компания Lotus Cars перейдет под управление Geely, которая также владеет Volvo, стало известно в конце мая. До этого сообщалось о том, что специалисты Lotus в будущем могут заняться настройкой шасси для автомобилей компании Volvo. Не исключено, что британцы будут работать с «заряженными» моделями шведского автопроизводителя, подготовкой которых занимается подразделение Polestar. Что касается продукции бренда, то в мае пока еще британский автохолдинг представил публике свой первый вседорожник, о котором практически ничего не известно. В различных онлайн-источниках опубликован рендер новой модели Lotus, который дизайнеры назвали Evolve. Авторы изображения считают, что он будет чуть меньше модели Audi Q2. Трехведверка отличается особым дизайном, оптимизированной аэродинамикой и негабаритными колесными дисками. Кроме того, кузов компактного спортивного кроссовера окрасили в фирменный цвет концерна. По предварительной информации, дебютный вседорожник бренда Lotus представят в течение 4 - 5 лет. Британский кроссовер будет одним из наиболее легких и спортивных автомобилей на мировом рынке.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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