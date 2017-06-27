27 июня 2017, 08:52
Cпорткары Lotus будут делать в Китае
Компания Geely, которая недавно объявила о покупке контрольного пакета акций Lotus Cars, изучает возможность выпуска британских спорткаров на территории Китая. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Неизвестно, сохранится ли производство спорткаров в Великобритании. Сейчас предприятие Lotus Cars располагается в городе Хетель в графстве Норфолк.
О том, что компания Lotus Cars перейдет под управление Geely, которая также владеет Volvo, стало известно в конце мая. До этого сообщалось о том, что специалисты Lotus в будущем могут заняться настройкой шасси для автомобилей компании Volvo. Не исключено, что британцы будут работать с «заряженными» моделями шведского автопроизводителя, подготовкой которых занимается подразделение Polestar.
Что касается продукции бренда, то в мае пока еще британский автохолдинг представил публике свой первый вседорожник, о котором практически ничего не известно.
В различных онлайн-источниках опубликован рендер новой модели Lotus, который дизайнеры назвали Evolve. Авторы изображения считают, что он будет чуть меньше модели Audi Q2. Трехведверка отличается особым дизайном, оптимизированной аэродинамикой и негабаритными колесными дисками. Кроме того, кузов компактного спортивного кроссовера окрасили в фирменный цвет концерна.
По предварительной информации, дебютный вседорожник бренда Lotus представят в течение 4 - 5 лет. Британский кроссовер будет одним из наиболее легких и спортивных автомобилей на мировом рынке.
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Отзывы по теме
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам. Мне делали в auto-motive? Всем советуюЭ, ссылка http:// avtovinilspb.ru
Недавно покупал здесь машину, в целом почти все понравилось. Менеджер практически сразу подошел и помогал с выбором автомобиля, рассказывал про все нюансы машины и недочеты. Когда я все же принял решение покупать авто, то оформление документов заняло от силы 2 часа, чему я был очень рад, так как рассчитывал ...
Спасибо+за+обзор+
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