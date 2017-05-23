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23 мая 2017, 16:00

Cтроительство эстакад на М-7 «Волга» идет по графику

Работы по строительству 3-х транспортных развязок на автомагистрали М-7 «Волга» в черте города Балашиха ведутся в соответствии с графиком. Эстакады, возведение которых было начато в 2014 году, будут сданы к концу года.
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В настоящее время окончено более 65% всех работ. В августе будет запущено рабочее движение, а в ноябре участок дороги полностью введут в эксплуатацию. - Строительство эстакад позволит развязать транспортный узел на подъезде к столице, а также создаст благоприятные условия как для внутригородского транспортного сообщения, так и для движения транзитных потоков из области и регионов.

По окончании строительства эстакады шириной в 3 полосы в каждую сторону поднимутся над перекрестками. Городской транспорт будет беспрепятственно уходить на местные дороги под эстакадой, а транзитный пойдет по эстакадной части автомагистрали М-7 «Волга» безостановочно, не снижая скорости.

В настоящее время возводятся насыпи, строятся эстакады, подпорные стенки, устанавливаются опоры, ограждения и шумозащитные экраны, надвигаются пролетные строения, производится устройство систем водоотвода, ведутся дорожные работы по строительству основного хода. В районе мостов через Пехорку и Чернавку появятся локальные очистные сооружения. На всех 3 объектах задействовано 45 единиц техники и свыше 420 рабочих.

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Cтроительство эстакад на М-7 «Волга» идет по графику
В настоящее время окончено более 65% всех работ. В августе будет запущено рабочее движение, а в ноябре участок дороги полностью введут в эксплуатацию. - Строительство эстакад позволит развязать транспортный узел на подъезде к столице, а также создаст благоприятные условия как для внутригородского транспортного сообщения, так и для движения транзитных потоков из области и регионов.По окончании строительства эстакады шириной в 3 полосы в каждую сторону поднимутся над перекрестками. Городской транспорт будет беспрепятственно уходить на местные дороги под эстакадой, а транзитный пойдет по эстакадной части автомагистрали М-7 «Волга» безостановочно, не снижая скорости.В настоящее время возводятся насыпи, строятся эстакады, подпорные стенки, устанавливаются опоры, ограждения и шумозащитные экраны, надвигаются пролетные строения, производится устройство систем водоотвода, ведутся дорожные работы по строительству основного хода. В районе мостов через Пехорку и Чернавку появятся локальные очистные сооружения. На всех 3 объектах задействовано 45 единиц техники и свыше 420 рабочих.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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