Cтроительство эстакад на М-7 «Волга» идет по графику
В настоящее время окончено более 65% всех работ. В августе будет запущено рабочее движение, а в ноябре участок дороги полностью введут в эксплуатацию. - Строительство эстакад позволит развязать транспортный узел на подъезде к столице, а также создаст благоприятные условия как для внутригородского транспортного сообщения, так и для движения транзитных потоков из области и регионов.
По окончании строительства эстакады шириной в 3 полосы в каждую сторону поднимутся над перекрестками. Городской транспорт будет беспрепятственно уходить на местные дороги под эстакадой, а транзитный пойдет по эстакадной части автомагистрали М-7 «Волга» безостановочно, не снижая скорости.
В настоящее время возводятся насыпи, строятся эстакады, подпорные стенки, устанавливаются опоры, ограждения и шумозащитные экраны, надвигаются пролетные строения, производится устройство систем водоотвода, ведутся дорожные работы по строительству основного хода. В районе мостов через Пехорку и Чернавку появятся локальные очистные сооружения. На всех 3 объектах задействовано 45 единиц техники и свыше 420 рабочих.
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