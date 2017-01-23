Dacia Duster получит 7-местную версию

Удлиненная версия кроссовера может появиться в следующем году. Автомобиль будет рассчитан на 7 человек и получит в названии приставку Grand. Длина модели составит 470 см, что на 40 см больше актуальной версии.
Как и текущий вариант, будущая модификация получит передний привод, механическую трансмиссию и, что немаловажно, останется в бюджетном сегменте.
Отметим, что разработка Grand Duster ведется румынской «дочкой» альянса Renault-Nissan - Dacia. Выпустив 7-местную модификацию кроссовера, автопроизводитель намерен привлечь более широкий круг покупателей.
Как и текущий вариант, будущая модификация получит передний привод, механическую трансмиссию и, что немаловажно, останется в бюджетном сегменте. Отметим, что разработка Grand Duster ведется румынской «дочкой» альянса Renault-Nissan - Dacia. Выпустив 7-местную модификацию кроссовера, автопроизводитель намерен привлечь более широкий круг покупателей.
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