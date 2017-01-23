23 января 2017, 15:38

Dacia Duster получит 7-местную версию

Удлиненная версия кроссовера может появиться в следующем году. Автомобиль будет рассчитан на 7 человек и получит в названии приставку Grand. Длина модели составит 470 см, что на 40 см больше актуальной версии.
Как и текущий вариант, будущая модификация получит передний привод, механическую трансмиссию и, что немаловажно, останется в бюджетном сегменте.
 
Отметим, что разработка Grand Duster ведется румынской «дочкой» альянса Renault-Nissan - Dacia. Выпустив 7-местную модификацию кроссовера, автопроизводитель намерен привлечь более широкий круг покупателей.

Комплектации и технические характеристики

Dacia Duster 1.6 МТ
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
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Dacia Duster получит 7-местную версию
Как и текущий вариант, будущая модификация получит передний привод, механическую трансмиссию и, что немаловажно, останется в бюджетном сегменте. Отметим, что разработка Grand Duster ведется румынской «дочкой» альянса Renault-Nissan - Dacia. Выпустив 7-местную модификацию кроссовера, автопроизводитель намерен привлечь более широкий круг покупателей.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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