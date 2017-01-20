Dacia обновила модели Dokker и Lodgy

Рестайлинговые версии «бюджетников» Dacia Logan и Sandero показывались еще прошлой осенью, а сейчас обновления получили и модели Dokker и Lodgy, выполненные на той же производственной платформе.
Компактвэны получили общую переднюю оптику, в то время как радиаторные решетки несколько отличаются. Также изменился дизайн задней части кузова, включая бампер, задние осветители и дверь багажника. Что касается интерьера, владельцам новых Dokker и Lodgy предложено 3-спицевое рулевое колесо, внедорожная версия Stepway предполагает складные столики для пассажиров заднего ряда.
В список оснащения новинок теперь входит камера заднего вида, которая выводит изображения на дисплей мультимедийной системы. В моторную гамму Dacia Dokker и Lodgy вошел бензиновый двигатель 115 л.с., а также ряд дизельных моторов объемом 1,6 литра, которые способны генерировать от 75 до 110 л.с.
Информации о российских версиях моделей пока нет, но известно, что Dokker и Lodgy уже поступили в продажу в странах Европы. Базовое исполнение каждого из авто обойдется в 10 150 евро, по текущему курсу это примерно 641 000 рублей.
Компактвэны получили общую переднюю оптику, в то время как радиаторные решетки несколько отличаются. Также изменился дизайн задней части кузова, включая бампер, задние осветители и дверь багажника. Что касается интерьера, владельцам новых Dokker и Lodgy предложено 3-спицевое рулевое колесо, внедорожная версия Stepway предполагает складные столики для пассажиров заднего ряда. В список оснащения новинок теперь входит камера заднего вида, которая выводит изображения на дисплей мультимедийной системы. В моторную гамму Dacia Dokker и Lodgy вошел бензиновый двигатель 115 л.с., а также ряд дизельных моторов объемом 1,6 литра, которые способны генерировать от 75 до 110 л.с. Информации о российских версиях моделей пока нет, но известно, что Dokker и Lodgy уже поступили в продажу в странах Европы. Базовое исполнение каждого из авто обойдется в 10 150 евро, по текущему курсу это примерно 641 000 рублей.
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