20 января 2017, 17:59

Dacia обновила модели Dokker и Lodgy

Рестайлинговые версии «бюджетников» Dacia Logan и Sandero показывались еще прошлой осенью, а сейчас обновления получили и модели Dokker и Lodgy, выполненные на той же производственной платформе.
Компактвэны получили общую переднюю оптику, в то время как радиаторные решетки несколько отличаются. Также изменился дизайн задней части кузова, включая бампер, задние осветители и дверь багажника. Что касается интерьера, владельцам новых Dokker и Lodgy предложено 3-спицевое рулевое колесо, внедорожная версия Stepway предполагает складные столики для пассажиров заднего ряда.
 
В список оснащения новинок теперь входит камера заднего вида, которая выводит изображения на дисплей мультимедийной системы. В моторную гамму Dacia Dokker и Lodgy вошел бензиновый двигатель 115 л.с., а также ряд дизельных моторов объемом 1,6 литра, которые способны генерировать от 75 до 110 л.с.
 
Информации о российских версиях моделей пока нет, но известно, что Dokker и Lodgy уже поступили в продажу в странах Европы. Базовое исполнение каждого из авто обойдется в 10 150 евро, по текущему курсу это примерно 641 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Dacia 1310
Как проверить, поменять масло в коробке передачь на Dacia 1310,подскажите пожалуйста!
Александр
Форум Dacia Solenza
подскажите , где номер двиготеля на солензе!!!
жека
Российские седаны Logan ржавеют, несмотря на гарантию
У меня Логану нет и двух лет - по всему кузову множественные мелкие пятнышки ржавчины. Поеду ругаться в сервис - прочитал, что гарантия на ЛК покрытие увеличена до 2 лет.
Алексей
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Dacia обновила модели Dokker и Lodgy
Компактвэны получили общую переднюю оптику, в то время как радиаторные решетки несколько отличаются. Также изменился дизайн задней части кузова, включая бампер, задние осветители и дверь багажника. Что касается интерьера, владельцам новых Dokker и Lodgy предложено 3-спицевое рулевое колесо, внедорожная версия Stepway предполагает складные столики для пассажиров заднего ряда. В список оснащения новинок теперь входит камера заднего вида, которая выводит изображения на дисплей мультимедийной системы. В моторную гамму Dacia Dokker и Lodgy вошел бензиновый двигатель 115 л.с., а также ряд дизельных моторов объемом 1,6 литра, которые способны генерировать от 75 до 110 л.с. Информации о российских версиях моделей пока нет, но известно, что Dokker и Lodgy уже поступили в продажу в странах Европы. Базовое исполнение каждого из авто обойдется в 10 150 евро, по текущему курсу это примерно 641 000 рублей.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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