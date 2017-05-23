25
23 мая 2017, 11:58

Daimler будет выпускать аккумуляторы на собственном заводе

Руководство концерна Daimler одобрило проект строительства завода по производству аккумуляторов для электрокаров. Он будет построен в городе Каменц и станет крупнейшим подобным предприятием в Европе.
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Запуск предприятия намечен на 2018 год. Чтобы наладить массовое производство аккумуляторов для электромобилей Mercedes-Benz и smart, концерну потребуется 500 млн евро. Производственные мощности расположатся на территории около 20 гектаров.

Первым автомобилем, который получит комплект литий-ионных батарей с этого завода, станет электрический кроссовер Mercedes-Benz. Его выпуск стартует в 2019 году. Новинка будет выпущена под отдельным суббрендом, который, по предварительным данным, получит название MEQ.
Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес

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Комментарии
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Daimler будет выпускать аккумуляторы на собственном заводе
{{material_118534}} Запуск предприятия намечен на 2018 год. Чтобы наладить массовое производство аккумуляторов для электромобилей Mercedes-Benz и smart, концерну потребуется 500 млн евро. Производственные мощности расположатся на территории около 20 гектаров.Первым автомобилем, который получит комплект литий-ионных батарей с этого завода, станет электрический кроссовер Mercedes-Benz. Его выпуск стартует в 2019 году. Новинка будет выпущена под отдельным суббрендом, который, по предварительным данным, получит название MEQ.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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