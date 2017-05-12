52
12 мая 2017, 08:31
Daimler получит в России налоговые льготы
Подмосковные власти намерены предоставить налоговые льготы концерну Daimler, который собирается строить завод в Солнечногорском районе. Производство будет организовано по полному циклу.
«Для участников СПИК (специального инвестиционного контракта) предусмотрены следующие налоговые льготы: по налогу на прибыль – снижение ставки налога на 10 лет с момента получения первой прибыли. При этом по 2025 г. ставка налога в части зачисления в бюджет Московской области составляет 0 %, с 2026 по 2028 годы – 10 %, с 2029 года – 13,5 %», – заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.
Ранее мы писали
Бренд организует в России производство легковых автомобилей по полному циклу, включающее все производственные ...Читать далее
Сборка автомобилей на новой площадке в индустриальном парке Есипово должна начаться уже в 2019 году. Ожидается, что с конвейера предприятия будут сходить седаны Mercedes-Benz E-Class, а также некоторые кроссоверы марки. Партнером Daimler по проекту выступит «КамАЗ».
Напомним, что завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки, то есть будет организован полный цикл производства. На предприятии будут созданы более 1 000 новых рабочих мест.
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное