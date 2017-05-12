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12 мая 2017, 08:31

Daimler получит в России налоговые льготы

Подмосковные власти намерены предоставить налоговые льготы концерну Daimler, который собирается строить завод в Солнечногорском районе. Производство будет организовано по полному циклу.
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«Для участников СПИК (специального инвестиционного контракта) предусмотрены следующие налоговые льготы: по налогу на прибыль – снижение ставки налога на 10 лет с момента получения первой прибыли. При этом по 2025 г. ставка налога в части зачисления в бюджет Московской области составляет 0 %, с 2026 по 2028 годы – 10 %, с 2029 года – 13,5 %», – заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.
 
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Сборка автомобилей на новой площадке в индустриальном парке Есипово должна начаться уже в 2019 году. Ожидается, что с конвейера предприятия будут сходить седаны Mercedes-Benz E-Class, а также некоторые кроссоверы марки. Партнером Daimler по проекту выступит «КамАЗ».
 
Напомним, что завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки, то есть будет организован полный цикл производства. На предприятии будут созданы более 1 000 новых рабочих мест.
Новости Мерседес Бенц, Мерседес

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Daimler получит в России налоговые льготы
«Для участников СПИК (специального инвестиционного контракта) предусмотрены следующие налоговые льготы: по налогу на прибыль – снижение ставки налога на 10 лет с момента получения первой прибыли. При этом по 2025 г. ставка налога в части зачисления в бюджет Московской области составляет 0 %, с 2026 по 2028 годы – 10 %, с 2029 года – 13,5 %», – заявил заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев. {{material_118534}} Сборка автомобилей на новой площадке в индустриальном парке Есипово должна начаться уже в 2019 году. Ожидается, что с конвейера предприятия будут сходить седаны Mercedes-Benz E-Class, а также некоторые кроссоверы марки. Партнером Daimler по проекту выступит «КамАЗ». Напомним, что завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области будет охватывать все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки, то есть будет организован полный цикл производства. На предприятии будут созданы более 1 000 новых рабочих мест.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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