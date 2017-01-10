Daimler соберет 3 компактные модели к 2020 году

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Обращался к ним с гарантируемыми случаями ( 1) дергалась коробка 2) машина трижды глохла из за того что клеммы аккумулятора окислялись 3) непонятный шум под копотом) НА ТОТ МОМЕНТ МАШИНЕ БЫЛО 7 МЕСЯЦЕВ!!!
Попросил их впустить меня в сам сервис, чтобы посмотреть на то как будут ...
Об ожидаемых новинках в рамках автосалона в Детройте рассказал глава компании Daimler Дитер Цетше. Прототипы показали только журналистам. Доступ в павильоны для всех откроют чуть позже. Отметим также, что прежде фотошпионы уже запечатлевали GLB в ходе тестирования на трассах Европы.
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