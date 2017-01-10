10 января 2017, 09:31

Daimler соберет 3 компактные модели к 2020 году

Технические особенности разработок пока держат в секрете. Эксперты не исключают, что ими станут седан A-Class, электрокар в кузове хэтчбек из линейки EQ и паркетник GLB.
Об ожидаемых новинках в рамках автосалона в Детройте рассказал глава компании Daimler Дитер Цетше. Прототипы показали только журналистам. Доступ в павильоны для всех откроют чуть позже.
 
Отметим также, что прежде фотошпионы уже запечатлевали GLB в ходе тестирования на трассах Европы.

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Daimler соберет 3 компактные модели к 2020 году
Об ожидаемых новинках в рамках автосалона в Детройте рассказал глава компании Daimler Дитер Цетше. Прототипы показали только журналистам. Доступ в павильоны для всех откроют чуть позже. Отметим также, что прежде фотошпионы уже запечатлевали GLB в ходе тестирования на трассах Европы.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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