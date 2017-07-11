11 июля 2017, 17:35

Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой

Немецкий автопроизводитель презентовал свою новую разработку - модель двухэтажного автобуса, выпущенную под принадлежащей ему маркой Setra. Главная особенность транспортного средства заключается в коэффициенте лобового сопротивления, равным 0,35. Подобным показателем может похвастаться хот-хэтч, например, Focus RS.
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  Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой Daimler Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой Daimler Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой
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{material_11100}}От двухэтажного «гиганта» никто не ждал подобной аэродинамики. Пассажирские автобусы всегда обладают четкими прямоугольными формами для обеспечения максимальной вместимости. Но разработчикам Setra S 531 DT удалось догнать двух зайцев.

Обтекаемость кузова обеспечена лобовом стеклом и задним стойкам особой формы. Верхний стеклоочиститель автобуса выполнен в традициях спортивных автомобилей - в «покое» он находится в вертикальном положении, что положительно влияет на аэродинамику транспорта. В результате инженерам удалось также добиться снижения среднего расхода топлива - по сравнению с предыдущей моделью он уменьшился на 7-10%.

14-метровый транспорт рассчитан на  83 пассажира, а грузовой отсек способен вместить свыше 8 кубометров груза. Климат-контроль совпадает с системой, используемой в Mercedes-Benz S-Class, и может насытить воздух в салоне одним из шести ароматов.

Кроме того, автобус получил самые передовые решения безопасности и ассистенты для водителя. Setra S 531 DT - первый в мире пассажирский автобус, оснащенный системой распознавания пешеходов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Daimler AG разрывает отношения с «Авилоном» из-за коррупционного скандала
Собственно, наткнулся недавно на статью: http:// izvestia.ru/ news/ 528040. Мне вот интересно, это показательная порка, или начинают наконец-то наводить порядок в этой сфере ?
S
Авилон допрыгались!
Чего и следовало ожидать, Авилон давно уже промышлял подобными штуками и Daimler это уже просто надоело. Теперь и другие компании мне кажется с ними порвут отношения! Хотя для daimler потерять своего главного дилера удар ниже пояся!
drean
какое авто выбрать
Подбираем сейчас маме новое авто, замучились уже. Большую не хочет, очень маленькую тоже. Дорогую тоже не хо\чет. в кредит будет брать. Пока никак не можем определиться.
Victor77
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Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой
{material_11100}}От двухэтажного «гиганта» никто не ждал подобной аэродинамики. Пассажирские автобусы всегда обладают четкими прямоугольными формами для обеспечения максимальной вместимости. Но разработчикам Setra S 531 DT удалось догнать двух зайцев. Обтекаемость кузова обеспечена лобовом стеклом и задним стойкам особой формы. Верхний стеклоочиститель автобуса выполнен в традициях спортивных автомобилей - в «покое» он находится в вертикальном положении, что положительно влияет на аэродинамику транспорта. В результате инженерам удалось также добиться снижения среднего расхода топлива - по сравнению с предыдущей моделью он уменьшился на 7-10%.14-метровый транспорт рассчитан на  83 пассажира, а грузовой отсек способен вместить свыше 8 кубометров груза. Климат-контроль совпадает с системой, используемой в Mercedes-Benz S-Class, и может насытить воздух в салоне одним из шести ароматов.Кроме того, автобус получил самые передовые решения безопасности и ассистенты для водителя. Setra S 531 DT - первый в мире пассажирский автобус, оснащенный системой распознавания пешеходов.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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