Daimler выпустил двухэтажный автобус c впечатляющей аэродинамикой
{material_11100}}От двухэтажного «гиганта» никто не ждал подобной аэродинамики. Пассажирские автобусы всегда обладают четкими прямоугольными формами для обеспечения максимальной вместимости. Но разработчикам Setra S 531 DT удалось догнать двух зайцев.
Обтекаемость кузова обеспечена лобовом стеклом и задним стойкам особой формы. Верхний стеклоочиститель автобуса выполнен в традициях спортивных автомобилей - в «покое» он находится в вертикальном положении, что положительно влияет на аэродинамику транспорта. В результате инженерам удалось также добиться снижения среднего расхода топлива - по сравнению с предыдущей моделью он уменьшился на 7-10%.
14-метровый транспорт рассчитан на 83 пассажира, а грузовой отсек способен вместить свыше 8 кубометров груза. Климат-контроль совпадает с системой, используемой в Mercedes-Benz S-Class, и может насытить воздух в салоне одним из шести ароматов.
Кроме того, автобус получил самые передовые решения безопасности и ассистенты для водителя. Setra S 531 DT - первый в мире пассажирский автобус, оснащенный системой распознавания пешеходов.
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