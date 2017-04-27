26
27 апреля 2017, 11:20

Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80

Выпускаемый с февраля текущего года на мощностях калининградского «Автотора» среднеразмерный кроссовер FAW Besturn X80 официально презентован в Москве. Пышная церемония, посвященная этому событию, собрала под сводами столичного клуба «Тесла» сотни людей, верящих в успех новинки.
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  Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80 FAW Besturn X80 Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
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Поддержать новый для нас SUV приехала целая команда, состоящая из дипломатического и бизнес-корпуса Поднебесной. Наперебой звучали опусы о давней родословной бренда FAW, что, в общем-то, соответствует истине.

На данный момент Группа FAW занимает сильные позиции на родине. Годовой объем продаж составляет астрономическую, по нашим меркам, цифру – 3,14 млн ед. С таким показателем концерн расположился на 130 строчке в ТОП-500крупнейших мировых предприятий. Продукцию марки знают в более чем 40 странах планеты, где функционируют более 400 дилеров и дистрибьюторов. Заводы FAW расположены не только в КНР, но также в ЮАР.

Это – что касается презентации марки. Относительно автомобиля, ставшего главным действующим лицом на вчерашней вечерней презентации, информации в достатке. 

FAW Besturn X80
Отзывов: 1

Длина Besturn X80 составляет 4586 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1695 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет - 190 мм. Дизайн прост и лаконичен. Под капотом 2-литровый бензиновый (АИ-92) мотор серии ЕТ3, развивающий 142 л.с. при 6500 об/мин. Показатель максимального крутящего момента (184 Нм) достигается при 4000 об/мин. Средний расход  топлива – 8,2 л/100 км.

Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или (на выбор) с 6-ступенчатой МКПП. Передняя подвеска независимая, с двойным поперечным рычагом, сзади - Е-образная многорычажная схема. Производитель обещает комфортабельное передвижение и неплохую курсовую устойчивость.

Нашему рынку предложено 3 комплектации - Standart, Comfort и Luxury. Первой и третьей пока не заказать, это дело времени. Нет на них и ценника. А вот стоимость версии Comfort вчера озвучили - от 1 149 000 рублей. Но это без скидок и спецпредложений, который, естественно, предусмотрены.

Новинки и концепт кары ФАВ Бестурн

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Форум FAW CA 3252
| Кипил 2008г.пр.130000т км.Работаю на нем.Рад.Только кабина жеская-хочу переделать. Ну и как не переделал еще. если переделал подскажи как
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Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
Поддержать новый для нас SUV приехала целая команда, состоящая из дипломатического и бизнес-корпуса Поднебесной. Наперебой звучали опусы о давней родословной бренда FAW, что, в общем-то, соответствует истине. На данный момент Группа FAW занимает сильные позиции на родине. Годовой объем продаж составляет астрономическую, по нашим меркам, цифру – 3,14 млн ед. С таким показателем концерн расположился на 130 строчке в ТОП-500крупнейших мировых предприятий. Продукцию марки знают в более чем 40 странах планеты, где функционируют более 400 дилеров и дистрибьюторов. Заводы FAW расположены не только в КНР, но также в ЮАР.Это – что касается презентации марки. Относительно автомобиля, ставшего главным действующим лицом на вчерашней вечерней презентации, информации в достатке.  {{model_6118}} Длина Besturn X80 составляет 4586 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1695 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет - 190 мм. Дизайн прост и лаконичен. Под капотом 2-литровый бензиновый (АИ-92) мотор серии ЕТ3, развивающий 142 л.с. при 6500 об/мин. Показатель максимального крутящего момента (184 Нм) достигается при 4000 об/мин. Средний расход  топлива – 8,2 л/100 км. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или (на выбор) с 6-ступенчатой МКПП. Передняя подвеска независимая, с двойным поперечным рычагом, сзади - Е-образная многорычажная схема. Производитель обещает комфортабельное передвижение и неплохую курсовую устойчивость. Нашему рынку предложено 3 комплектации - Standart, Comfort и Luxury. Первой и третьей пока не заказать, это дело времени. Нет на них и ценника. А вот стоимость версии Comfort вчера озвучили - от 1 149 000 рублей. Но это без скидок и спецпредложений, который, естественно, предусмотрены.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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