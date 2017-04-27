Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
Поддержать новый для нас SUV приехала целая команда, состоящая из дипломатического и бизнес-корпуса Поднебесной. Наперебой звучали опусы о давней родословной бренда FAW, что, в общем-то, соответствует истине.
На данный момент Группа FAW занимает сильные позиции на родине. Годовой объем продаж составляет астрономическую, по нашим меркам, цифру – 3,14 млн ед. С таким показателем концерн расположился на 130 строчке в ТОП-500крупнейших мировых предприятий. Продукцию марки знают в более чем 40 странах планеты, где функционируют более 400 дилеров и дистрибьюторов. Заводы FAW расположены не только в КНР, но также в ЮАР.
Это – что касается презентации марки. Относительно автомобиля, ставшего главным действующим лицом на вчерашней вечерней презентации, информации в достатке.
Длина Besturn X80 составляет 4586 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1695 мм, колесная база - 2675 мм, дорожный просвет - 190 мм. Дизайн прост и лаконичен. Под капотом 2-литровый бензиновый (АИ-92) мотор серии ЕТ3, развивающий 142 л.с. при 6500 об/мин. Показатель максимального крутящего момента (184 Нм) достигается при 4000 об/мин. Средний расход топлива – 8,2 л/100 км.
Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin Seiki F21 второго поколения или (на выбор) с 6-ступенчатой МКПП. Передняя подвеска независимая, с двойным поперечным рычагом, сзади - Е-образная многорычажная схема. Производитель обещает комфортабельное передвижение и неплохую курсовую устойчивость.
Нашему рынку предложено 3 комплектации - Standart, Comfort и Luxury. Первой и третьей пока не заказать, это дело времени. Нет на них и ценника. А вот стоимость версии Comfort вчера озвучили - от 1 149 000 рублей. Но это без скидок и спецпредложений, который, естественно, предусмотрены.
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