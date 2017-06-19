Datsun анонсирует проект, направленный на поддержку уличной атлетики в России
Начать менять себя и свою жизнь к лучшему можно в любой момент и в любом возрасте без значительных финансовых затрат. На это указывает летнее маркетинговое мероприятие «Datsun Пикник», проходящее в этом году в 10 городах страны.
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Теперь, с перерывом в неделю, мероприятия пройдут в Екатеринбурге, Ижевске, Набережных Челнах, Уфе, Оренбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону. Финальный этап запланирован на 20 августа 2017 года (Краснодар).
Уличные атлеты убеждены, что нет необходимости тратить деньги на фитнес-клубы и дорогое оборудование, предпочитая турник и брусья во дворе. Упорно, от раза к разу, они улучшают собственную жизнь и вдохновляют окружающих встать на путь изменений. Именно в этом – основа для партнерства Datsun и уличной атлетики. Это не просто спортивная дисциплина, а скорее, жизненная философия развития личности, частью которого являются уличные тренировки. Основная идея – использовать обычные, всем доступные дворовые спортплощадки и оборудование, чтобы сначала обрести уверенность и силу, и уже с их помощью изменить свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.
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Деятельность бренда в этом направлении не ограничится летним туром. Мы намерены плотно сотрудничать с ведущими атлетами, спортивными изданиями и региональными властями для дальнейшей популяризации данного вида спорта и физической культуры в целом. От простой информационной поддержки до более глубокой работы с онлайн группами и сообществами: поощрять тех, кто уже занимается, и привлекать в движение больше новых участников
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Дмитрий Бусуркин, директор Datsun в России
Появившись в России в 2014-м, бренд определил свои главные принципы кратко: Dream (мечта), Access (доступность) и Trust (доверие). Это означает, что компания дарит надежду и открывает новые возможности, делая мечты доступными и гарантируя надежность своей продукции и сервиса.
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