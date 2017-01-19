Datsun готовится серьезно проявить себя в услуге каршеринга
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В Москве стартовало тестирование оборудования и программного обеспечения для сервиса поминутной аренды автомобилей. Речь идет о совместном проекте бренда Datsun и клубного каршеринга «Флекскар».
В тестировании принимают участие 5 хэтчбеков mi-DO с АКПП. Автомобили оснащены всеми имеющимися на сегодняшний день в России разработками платформ для каршеринга, что позволяет проверить работоспособность блоков телеметрии и качества программного обеспечения.
Тестовые исследования будут проходить в течение месяца в разных районах Москвы и ближайшего Подмосковья, а также других городах России. Старт работы «Флекскар» намечен на весну текущего года.
Планируется отобрать решения, отвечающие требованиям безопасности и надежности. Таким образом, клиентам будет доступна лучшая аппаратура для запуска, слежения и безопасности поездки, которая будет устанавливаться непосредственно на заводе-изготовителе.
Сотрудничество Datsun и «Флекскар» является частью программы «Datsun для бизнеса», созданной для партнерства с корпоративными клиентами и включающей в себя специальные условия приобретения и обслуживания автомобилей у официальных дилеров. В рамках программы специалисты бренда консультируют клиентов о структуре и вариантах сделки, комплектациях предлагаемых автомобилей, оплате, а также предоставляют квалифицированную техническую помощь, диагностируя и обслуживая автомобили.
Мой опыт участия в программе утилизации
Пользовался услугами компании ГК «Автоутиль» если есть вопросы, позвоните, все объяснят подробно, что к чему, можно предварительно запросить сертификат и переслать в автосалон на рассмотрение, для проверки компании на порядочность.
Далее я снял авто с учета в ...
Datsun готовится серьезно проявить себя в услуге каршеринга
В тестировании принимают участие 5 хэтчбеков mi-DO с АКПП. Автомобили оснащены всеми имеющимися на сегодняшний день в России разработками платформ для каршеринга, что позволяет проверить работоспособность блоков телеметрии и качества программного обеспечения. {{material_116943}} Тестовые исследования будут проходить в течение месяца в разных районах Москвы и ближайшего Подмосковья, а также других городах России. Старт работы «Флекскар» намечен на весну текущего года.Планируется отобрать решения, отвечающие требованиям безопасности и надежности. Таким образом, клиентам будет доступна лучшая аппаратура для запуска, слежения и безопасности поездки, которая будет устанавливаться непосредственно на заводе-изготовителе.Сотрудничество Datsun и «Флекскар» является частью программы «Datsun для бизнеса», созданной для партнерства с корпоративными клиентами и включающей в себя специальные условия приобретения и обслуживания автомобилей у официальных дилеров. В рамках программы специалисты бренда консультируют клиентов о структуре и вариантах сделки, комплектациях предлагаемых автомобилей, оплате, а также предоставляют квалифицированную техническую помощь, диагностируя и обслуживая автомобили.
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