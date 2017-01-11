Datsun не прощается с льготным автокредитованием

Datsun продлевает Государственную программу льготного автокредитования на условиях, действовавших в 2016 году, а попутно усиливает свои кредитные предложения с 1 января 2017 года.
Так, модель mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на 3 года и первоначальным взносом от 50%. mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на 3 года с аналогичным первоначальным взносом. Всем покупателям mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок.
Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 000 руб. при покупке on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance.
Так, модель mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на 3 года и первоначальным взносом от 50%. mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на 3 года с аналогичным первоначальным взносом. Всем покупателям mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок. Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 000 руб. при покупке on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance.
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