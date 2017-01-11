11 января 2017, 08:58

Datsun не прощается с льготным автокредитованием

Datsun продлевает Государственную программу льготного автокредитования на условиях, действовавших в 2016 году, а попутно усиливает свои кредитные предложения с 1 января 2017 года.
Так, модель mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на 3 года и первоначальным взносом от 50%. mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на 3 года с аналогичным первоначальным взносом. Всем покупателям mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок. 

Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 000 руб. при покупке on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance. 

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 ATDatsun on-DO Trust 1.6 AT
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2014 2017
Кузовхэтчбек 5 дв. седан
Количество дверей/мест5 4/5
Тип двигателябензин бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87 / 64 при 5100 87
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииавтомат 4 Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний передний
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Датсун ми-ДО, Ондо

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
так а чего к дилеру не обратиться? просто же. чай не понтиак спрашиваешь..
Saimaa
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Datsun Автомудрость Datsun АвтоПитер Datsun Дизайн и тюнинг Datsun Новинки и концепт кары Datsun Новости и акции автосалонов Datsun Автосалоны и дилеры марки Datsun Аренда и прокат авто марки Datsun Автоклубы и форумы автозавчастей марки Datsun Автосервисы и магазины автозапчастей марки Datsun
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Datsun mi-DO
Купить Datsun mi-DO 2015 в Москве
395 000 Р
Купить Datsun mi-DO 2015 в Москве
360 000 Р
Купить Datsun mi-DO 2015 в Москве
432 000 Р
Купить Datsun mi-DO 2015 в Москве
490 000 Р
Купить Datsun mi-DO 2015 в Москве
410 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль mi-DO
Datsun не прощается с льготным автокредитованием
Так, модель mi-DO с механической коробкой передач можно приобрести в кредит со ставкой от 0% на 3 года и первоначальным взносом от 50%. mi-DO с автоматической коробкой передач доступен в кредит со ставкой от 4,9% на 3 года с аналогичным первоначальным взносом. Всем покупателям mi-DO в кредит по программе Datsun Finance фирменное страхование Лайт КАСКО в подарок. Также в январе действует специальное предложение – выгода до 30 000 руб. при покупке on-DO в кредит по любой программе Datsun Finance. 
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG