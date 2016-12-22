Дебют гибрида Subaru назначили на 2018 год

Спустя несколько лет внедорожник Forester и вовсе может стать полностью электрическим. Варианты агрегата были выделены в рамках глобальной платформы Subaru, которая представлена новыми моделями Impreza.
За минувшие несколько лет компания представила довольно много гибридных концептов Viziv. Каждый из них оснащен отдельными электродвигателями на задних колесах и 1,6-литровыми моторами с турбонаддувом и оппозитными цилиндрами. Такой вариант позволяет сохранить все колеса тяги без дополнительной нагрузки от веса заднего дифференциала.
В настоящий момент бренд активно работает над созданием многих новинок и модернизацией существующих линий авто. Инженеры компании используют передовые технологии в создании машин нового поколения, но о конкретных разработках пока не говорят.
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
За минувшие несколько лет компания представила довольно много гибридных концептов Viziv. Каждый из них оснащен отдельными электродвигателями на задних колесах и 1,6-литровыми моторами с турбонаддувом и оппозитными цилиндрами. Такой вариант позволяет сохранить все колеса тяги без дополнительной нагрузки от веса заднего дифференциала. В настоящий момент бренд активно работает над созданием многих новинок и модернизацией существующих линий авто. Инженеры компании используют передовые технологии в создании машин нового поколения, но о конкретных разработках пока не говорят.
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