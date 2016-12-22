22 декабря 2016, 13:59

Дебют гибрида Subaru назначили на 2018 год

Спустя несколько лет внедорожник Forester и вовсе может стать полностью электрическим. Варианты агрегата были выделены в рамках глобальной платформы Subaru, которая представлена новыми моделями Impreza.
За минувшие несколько лет компания представила довольно много гибридных концептов Viziv. Каждый из них оснащен отдельными электродвигателями на задних колесах и 1,6-литровыми моторами с турбонаддувом и оппозитными цилиндрами. Такой вариант позволяет сохранить все колеса тяги без дополнительной нагрузки от веса заднего дифференциала.
 
В настоящий момент бренд активно работает над созданием многих новинок и модернизацией существующих линий авто. Инженеры компании используют передовые технологии в создании машин нового поколения, но о конкретных разработках пока не говорят.

Комплектации и технические характеристики

Subaru Forester VF 2.0 MT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1995
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.5
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
да, машин и впрямь мужской, солидный, серьезный. Но ценник убивает все качества.
Saimaa
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Дебют гибрида Subaru назначили на 2018 год
За минувшие несколько лет компания представила довольно много гибридных концептов Viziv. Каждый из них оснащен отдельными электродвигателями на задних колесах и 1,6-литровыми моторами с турбонаддувом и оппозитными цилиндрами. Такой вариант позволяет сохранить все колеса тяги без дополнительной нагрузки от веса заднего дифференциала. В настоящий момент бренд активно работает над созданием многих новинок и модернизацией существующих линий авто. Инженеры компании используют передовые технологии в создании машин нового поколения, но о конкретных разработках пока не говорят.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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