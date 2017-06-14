14 июня 2017, 12:39
Дебютные фото нового поколения Volkswagen Polo расходятся по сети
Volkswagen представил в глобальной сети первые официальные тизерные изображения компактного хэтчбека Volkswagen Polo очередной, шестой по счету генерации. На выбор покупателям предлагается несколько вариантов двигателя и пакетов опций.
Основой шестого поколения хэтчбека Polo, как сообщалось ранее, стала модульная архитектура MQB A0. Такая платформа делает автомобиль легче, но при этом машина увеличивается по габаритам. Автоинженеры решили использовать это в пользу вместительности заднего ряда кресел.
Что касается силовой линейки, то покупателям будет из чего выбрать. В стандартном исполнении хэтчбек получает бензиновый литровый агрегат производительностью порядка 65 л.с. Кроме того, мотор будет предлагаться в версиях мощностью 75, 100 и 115 л.с. Также Volkswagen Polo будет доступен с 1,5-литровым агрегатом 130 и 150 л.с. Дизельную силовую линейку хэтчбека представят агрегаты объемом 1,6 литра и производительностью 80, 100 и 110 л.с. Для всех моторов предусмотрена 5- и 6-скоростная «механика», а также 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.
Также Volkswagen планирует выпуск высокопроизводительной версии хетчбека, которую оборудуют модифицированным двухлитровым агрегатом тягой порядка 200 л.с.
Судя по изображениям, у модели немного изменены передние и здание фонари. Кроме того, на тизерных изображениях можно увидеть радиаторную решетку хэтчбека и двери.
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Напомним также, что накануне стало известно о получении хэтчбеком нового «спортивного» пакета опций для комплектаций Trendline и Comfortline. Этот вариант исполнения уже доступен для российских покупателей.
Новый пакет опций включает в себя элементы интерьера и экстерьера: модель оборудуется окрашенными в черный цвет 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, боковыми зеркалами и задним спойлером. Polo с таким набором опций также оснащается затемненными задними фонарями, задними стеклами с тонировкой 65 %, хромированной насадкой на выхлопную трубу и комплектом болтов-секреток Thatcham.
Интерьер Polo дополняют металлические накладки на педали, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза. Спортивное рулевое колесо доступно для комплектации Trendline, а мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой получила версия Comfortline.
Опциональный пакет «Спорт» также включает в себя электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, а также центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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