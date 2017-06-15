15 июня 2017, 15:09

Делегация с острова Свободы посетила «КамАЗ»

На Камском автомобильном заводе прошла не совсем обычная экскурсия. Предприятие в Набережных Челнах посетили представители кубинской нефтедобывающей компании Cupet.
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В состав ее автомобильного парка входят камские грузовики, поэтому интерес гостей к производству российских грузовиков, что называется, непраздный. Кубинские гости ознакомились с работой главного сборочного конвейера и цеха сборки кабин.

На Заводе двигателей делегация с острова Свободы побывала на производстве турбокомпрессора и новом сборочном конвейере. Заводчане ответили на вопросы гостей, в том числе касающиеся предстоящего запуска нового двигателя Р6.

На «десерт» кубинцы посетили заводской музей и ознакомились с основными этапами становления и развития автогиганта.  

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Делегация с острова Свободы посетила «КамАЗ»
В состав ее автомобильного парка входят камские грузовики, поэтому интерес гостей к производству российских грузовиков, что называется, непраздный. Кубинские гости ознакомились с работой главного сборочного конвейера и цеха сборки кабин. На Заводе двигателей делегация с острова Свободы побывала на производстве турбокомпрессора и новом сборочном конвейере. Заводчане ответили на вопросы гостей, в том числе касающиеся предстоящего запуска нового двигателя Р6. На «десерт» кубинцы посетили заводской музей и ознакомились с основными этапами становления и развития автогиганта.  
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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