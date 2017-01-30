«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
Как заметил на церемонии запуска губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, «являясь альтернативой общественному транспорту и такси, каршеринг оказывает благоприятное влияние на дорожную ситуацию в городе и положительно сказывается на экологической обстановке».
Сервис «Делимобиль» создан по аналогии с каршеринговыми компаниями Европы. Финансирование проекта осуществляется Люксембургским Фондом. Общий объём иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга от реализации проекта в I квартале 2017 года составит 200 млн рублей.
|
«
Санкт-Петербург – самый европейский из российских городов, поэтому приход сюда проекта каршеринга вполне закономерен. Это позволит многим горожанам экономить средства на передвижении внутри города, ведь иногда быть в роли пользователя услуг куда дешевле статуса владельца собственности, именуемой «личный автомобиль
»
Винченцо Трани, председатель совета директоров ООО «Каршеринг Руссия»
По его словам, на первоначальном этапе для жителей и гостей Санкт-Петербурга будет доступно 100 автомобилей, а к концу 2017 года их количество планируется увеличить до 300. Но и это не предел: в перспективе невская столица способна будет «переварить» не менее 1 000 таких машин, то есть в петербургской части «Делимобиля» будет задействован каждый десятый автомобиль. Остается, как заметил итальянец, решить вопрос взаимодействия с петербургским парковочным пространством. Здесь пока есть нерешенные вопросы - по причине того, что проект платных парковок в СПб еще не реализован в полном объеме.
Зона пользования «Делимобиль» в Санкт-Петербурге распространяется как на город, так и на Ленинградскую область, зона завершения аренды ограничивается пределами КАД.
Автопарк «Делимобиля» состоит из собираемых в Петербурге Hyundai Solaris, оснащенных автоматической коробкой передач, парктрониками и подогревом сидений. Все петербургские клиенты «Делимобиль» смогут воспользоваться сервисом в Москве без необходимости подписания каких-либо дополнительных документов. В течение всего февраля всем новым пользователям предлагается 30 бесплатных минут. Таким образом, петербуржцы смогут попробовать сервис в действии на безвозмездной основе.
Напомним, что годом ранее сервис поминутной оплаты автомобилей «Делимобиль» был запущен в Первопрестольной и, как утверждают организаторы идеи, показал свою эффективность. По статистике, один «Делимобиль» заменяет до 10 машин личного транспорта в городе.
Пользователи сервиса, пройдя регистрацию через мобильное приложение или сайт, получают доступ к парку автомобилей, размещенных в городе. Через мобильное приложение производится поиск ближайшего свободного автомобиля, отображается его точная локация, уровень топлива в транспортном средстве, а также маршрут до машины.
После бронирования авто – оформления заявки – клиент получает 20 минут без тарификации, чтобы дойти до автомобиля, через мобильное приложение производится разблокирование дверей автомобилей и можно ехать.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное