30 января 2017, 18:16

«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных средств «Делимобиль» (каршеринг).
  «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург «Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
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Как заметил на церемонии запуска губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, «являясь альтернативой общественному транспорту и такси, каршеринг оказывает благоприятное влияние на дорожную ситуацию в городе и положительно сказывается на экологической обстановке».

Сервис «Делимобиль» создан по аналогии с каршеринговыми компаниями Европы. Финансирование проекта осуществляется Люксембургским Фондом. Общий объём иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга от реализации проекта в I квартале 2017 года составит 200 млн рублей.

Винченцо Трани, председатель совета директоров ООО «Каршеринг Руссия» « Санкт-Петербург – самый европейский из российских городов, поэтому приход сюда проекта каршеринга вполне закономерен. Это позволит многим горожанам экономить средства на передвижении внутри города, ведь иногда быть в роли пользователя услуг куда дешевле статуса владельца собственности, именуемой «личный автомобиль »
Винченцо Трани, председатель совета директоров ООО «Каршеринг Руссия»

По его словам, на первоначальном этапе для жителей и гостей Санкт-Петербурга будет доступно 100 автомобилей, а к концу 2017 года их количество планируется увеличить до 300. Но и это не предел: в перспективе невская столица способна будет «переварить» не менее 1 000 таких машин, то есть в петербургской части «Делимобиля» будет задействован каждый десятый автомобиль. Остается, как заметил итальянец, решить вопрос взаимодействия с петербургским парковочным пространством. Здесь пока есть нерешенные вопросы - по причине того, что проект платных парковок в СПб еще не реализован в полном объеме.

Hyundai Solaris
Выпускается с 2010 г.
Новый от 569 900 до 791 900 Р
Объявлений: 1525
Отзывов: 18
 

Зона пользования «Делимобиль» в Санкт-Петербурге распространяется как на город, так и на  Ленинградскую область, зона завершения аренды ограничивается пределами КАД.

Автопарк «Делимобиля» состоит из собираемых в Петербурге Hyundai Solaris, оснащенных  автоматической коробкой передач, парктрониками и подогревом сидений. Все петербургские клиенты «Делимобиль» смогут воспользоваться сервисом в Москве без необходимости подписания каких-либо дополнительных документов. В течение всего февраля всем новым пользователям предлагается 30 бесплатных минут. Таким образом, петербуржцы смогут попробовать сервис в действии на безвозмездной основе.

Напомним, что годом ранее сервис поминутной оплаты автомобилей «Делимобиль» был запущен в Первопрестольной и, как утверждают организаторы идеи, показал свою эффективность. По статистике, один «Делимобиль» заменяет до 10 машин личного транспорта в городе.

 
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Пользователи сервиса, пройдя регистрацию через мобильное приложение или сайт, получают доступ к парку автомобилей, размещенных в городе. Через мобильное приложение производится поиск ближайшего свободного автомобиля, отображается его точная локация, уровень топлива в транспортном средстве, а также маршрут до машины.

После бронирования авто – оформления заявки –  клиент получает 20 минут без тарификации, чтобы дойти до автомобиля, через мобильное приложение производится разблокирование дверей автомобилей и можно ехать.

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
Как заметил на церемонии запуска губернатор города на Неве Георгий Полтавченко, «являясь альтернативой общественному транспорту и такси, каршеринг оказывает благоприятное влияние на дорожную ситуацию в городе и положительно сказывается на экологической обстановке». Сервис «Делимобиль» создан по аналогии с каршеринговыми компаниями Европы. Финансирование проекта осуществляется Люксембургским Фондом. Общий объём иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга от реализации проекта в I квартале 2017 года составит 200 млн рублей.{{person_19_Санкт-Петербург – самый европейский из российских городов, поэтому приход сюда проекта каршеринга вполне закономерен. Это позволит многим горожанам экономить средства на передвижении внутри города, ведь иногда быть в роли пользователя услуг куда дешевле статуса владельца собственности, именуемой «личный автомобиль}} По его словам, на первоначальном этапе для жителей и гостей Санкт-Петербурга будет доступно 100 автомобилей, а к концу 2017 года их количество планируется увеличить до 300. Но и это не предел: в перспективе невская столица способна будет «переварить» не менее 1 000 таких машин, то есть в петербургской части «Делимобиля» будет задействован каждый десятый автомобиль. Остается, как заметил итальянец, решить вопрос взаимодействия с петербургским парковочным пространством. Здесь пока есть нерешенные вопросы - по причине того, что проект платных парковок в СПб еще не реализован в полном объеме. {{model_3004}}  Зона пользования «Делимобиль» в Санкт-Петербурге распространяется как на город, так и на  Ленинградскую область, зона завершения аренды ограничивается пределами КАД.Автопарк «Делимобиля» состоит из собираемых в Петербурге Hyundai Solaris, оснащенных  автоматической коробкой передач, парктрониками и подогревом сидений. Все петербургские клиенты «Делимобиль» смогут воспользоваться сервисом в Москве без необходимости подписания каких-либо дополнительных документов. В течение всего февраля всем новым пользователям предлагается 30 бесплатных минут. Таким образом, петербуржцы смогут попробовать сервис в действии на безвозмездной основе. Напомним, что годом ранее сервис поминутной оплаты автомобилей «Делимобиль» был запущен в Первопрестольной и, как утверждают организаторы идеи, показал свою эффективность. По статистике, один «Делимобиль» заменяет до 10 машин личного транспорта в городе.{{gallery_730}}Пользователи сервиса, пройдя регистрацию через мобильное приложение или сайт, получают доступ к парку автомобилей, размещенных в городе. Через мобильное приложение производится поиск ближайшего свободного автомобиля, отображается его точная локация, уровень топлива в транспортном средстве, а также маршрут до машины.После бронирования авто – оформления заявки –  клиент получает 20 минут без тарификации, чтобы дойти до автомобиля, через мобильное приложение производится разблокирование дверей автомобилей и можно ехать.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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