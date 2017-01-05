DeLorean по-украински: «Назад в будущее». Продолжение
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DeLorean DMC-12 – автомобиль-легенда, прославившийся благодаря своему участию в некогда популярной кинотрилогии «Назад в будущее». Но последние годы о продукции фирмы ничего слышно не было, пока вдруг не обнаружился некий украинский студент…
Евгений Братчук из Киева сделал наброски того, как он видит преемника DMC-12. Автомобиль назван DeLorean DMC21. Молодой дизайнер сохранил силуэт и некоторые типичные элементы оригинального автомобиля, линии которых прописаны Джорджетто Джуджаро, однако основные линии автомобиля подчеркнуто изогнутые.
Первый DMC-12 сошёл с конвейера 21 января 1981 г. на фабрике DMC в Dunmurry в Сев. Ирландии. До прекращения производства в 1983-м было изготовлено около 9 000 DMC-12, из которых примерно 8 000 сохранились до наших дней.
Основные работы по модернизации коснулись кормы суперкара, в то время как фары скрыты за раздвижными шторками.
Известно, что автомобиль верен тематике массивных дверей в виде крыльев чайки. Панели кузова изготовлены из стали, но под ними скрывается каркас из композитных материалов. В качестве силовой установки видится не просто 6-цилиндровый ДВС, а модный электромотор.
DeLorean Motor Company полна надежд возродить мелкосерийное производство машин, но конкретной информации о новинках и сроках их постановки на стапеля до сих пор не поступало. Наоборот, поговаривают о непростом финансовом положении компании.
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
DeLorean по-украински: «Назад в будущее». Продолжение
Евгений Братчук из Киева сделал наброски того, как он видит преемника DMC-12. Автомобиль назван DeLorean DMC21. Молодой дизайнер сохранил силуэт и некоторые типичные элементы оригинального автомобиля, линии которых прописаны Джорджетто Джуджаро, однако основные линии автомобиля подчеркнуто изогнутые. {{photo_text_11}} Основные работы по модернизации коснулись кормы суперкара, в то время как фары скрыты за раздвижными шторками. Известно, что автомобиль верен тематике массивных дверей в виде крыльев чайки. Панели кузова изготовлены из стали, но под ними скрывается каркас из композитных материалов. В качестве силовой установки видится не просто 6-цилиндровый ДВС, а модный электромотор. DeLorean Motor Company полна надежд возродить мелкосерийное производство машин, но конкретной информации о новинках и сроках их постановки на стапеля до сих пор не поступало. Наоборот, поговаривают о непростом финансовом положении компании.
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