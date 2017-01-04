Десять простейших правил безопасной езды

Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно. В подавляющем большинстве случаев дорожные происшествия – на нашей с вами совести. Ездить правильно – целая наука, и многие водители с ней просто не знакомы.
1. Ваши действия должны быть понятны всем участниками дорожного движения. Управлять автомобилем надо так, чтобы не приносить неприятных сюрпризов для других водителей и пешеходов. Что это значит? Необходимо своевременно включать указатели поворотов, не перестраиваться без необходимости из ряда в ряд, не делать неожиданных резких поворотов рулём и не тормозить слишком резко. Не стоит сломя голову бросаться из крайнего левого ряда, чтобы подобрать голосующего на обочине пассажира.
2. Грамотное применение тормозов – лучшее свидетельство высокого мастерства водителя. Чем реже и плавнее вы замедляете движение, тем больше плюсов в ваш водительский актив. К примеру, впереди на светофоре загорелся красный свет… Заприметив это, убираем ногу с педали газа и движемся накатом и только перед самым перекрёстком плавно жмём на тормоз. Лучше использовать накат и движение автомобиля по инерции - это не только экономит топливо, но и продлит жизнь тормозным колодкам. Снизив скорость на треть, можно сократить тормозной путь вдвое.
Трогаться с места при гололеде лучше на 2-й передаче при малой частоте вращения коленчатого вала. Разгоняться надо плавно, переключать передачи быстро, при этом сцепление включать желательно без рывков.
3. Желательно научиться предвидеть возможную ситуацию на дороге и быть готовым реагировать на нее спокойно и умело. Конкретная иллюстрация: перед перекрёстком длинномерный грузовик принимает влево для того, чтобы всем «телом» повернуть вправо, так как его задние колёса сильно смещаются в сторону поворота. Водитель-«чайник», следующий за грузовиком, который принял влево, невольно увеличивает скорость, чтобы опередить его справа, но увеличивает риск попаданию в ДТП.
4. Если поведение другого водителя не очень понятно, лучше снизить скорость. Например, «рулевой» впереди идущего автомобиля часто перестраивается из ряда в ряд, совершает заведомо рискованные обгоны, то и дело «клаксонит», зачем-то резко тормозит… Это должно вас озадачить, а не держаться ли от чудака подальше? Оно и верно: снижаем скорость.
5. Чем выше скорость вашего авто, тем меньше у вас времени на исправление ошибки. Скажем, вы на секунду отвлеклись от дороги, заглянув в бардачок… В это время автомобиль, идущий впереди вас на дистанции 30 метров, по какой-то причине начал резко тормозить. При движении со скоростью 72 км/ч (20 м/сек.) избежать столкновения будет непросто. Если, скажем, скорость вашего авто в 2 раза меньше (36 км/ч), вы автоматически получаете драгоценную секунду для того, чтобы затормозить. Вот и вся арифметика.
6. Следует управлять автомобилем так, чтобы заглядывать максимально далеко вперед. В этом случае вы сможете быть в курсе актуальной дорожной ситуации, в частности, возможных заторов и наличия мобильных экипажей ГИБДД. Неплохо бы приучить себя посматривать и назад. Может, кто «сел на хвост», приближается «Скорая» или пожарный автомобиль, которым необходимо уступить дорогу.
В обледенелой колее двигаться нужно строго по ее оси. Выехать из колеи сложно. На небольшой поворот руля автомобиль обычно не реагирует, при большом повороте возможен резкий вынос из колеи, разворот поперек дороги. Зачастую даже опытные водители не успевают принять меры.
7. Руль надо держать без напряжения, но правильно. Это позволяет вести автомобиль без больших усилий и оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации. Если держать руль одной рукой, то при взрыве покрышки или попадании в глубокую выбоину автомобиль может выбросить с дороги. При желании можно менять положение рук на руле, но всегда следует держать руль обеими руками.
8. Скорость становится опасной преимущественно тогда, когда не соответствует условиям движения. Абсолютных значений безопасной скорости не существует. Совершенно безопасной может быть скорость 150 км/ч на ровной и безопасной скоростной автостраде и в то же время опасной - скорость 40 км/ч в туман и гололёд. К полосе тумана в низине желательно подъезжать с минимальной скоростью, чтобы не стать одним из нескольких невезучих в совершенном ДТП.
9. Скользкая дорога не терпит резкого торможения, резкого нажатия на газ, быстрого поворота руля и быстрого отпускания сцепления. При движении на таких участках необходимо максимально плавно пользоваться рулём, педалями акселератора, тормоза и сцепления. В противном случае автомобиль легко потеряет управление и уйдет в незапланированный опасный занос.
10. Наконец, монотонная езда. Она может оказывать этакое гипнотическое воздействие. Чтобы не попасть под ее «чары», время от времени надо менять темп движения, делать остановки для отдыха. Однообразная дорога притупляет внимание и убаюкивает. Периодически меняйте темп движения, включайте динамичную музыку, тренируйтесь в вокале, жуйте жевательную резинку – это, как показывает практика, гонит сон. Чувствуете, что устали, притормозите на обочине, хотя бы на 5-7 минут. Выйдите из машины, поприседайте, помашите руками, - в общем, погоняйте кровь. А потом снова за руль, и в путь…
Как-то пришли в негодность задние тормозные дисковые колодки. Вообще, изначально в сервисе настаивали заменить тормозные диски, но сразу понял, что пытаются что-то свое навязать. Да и замена дисков подороже выйдет. Так вот раньше стояли колодки брембо. Захотелось попробовать хваленые EGT (несколько раз ...
1. Ваши действия должны быть понятны всем участниками дорожного движения. Управлять автомобилем надо так, чтобы не приносить неприятных сюрпризов для других водителей и пешеходов. Что это значит? Необходимо своевременно включать указатели поворотов, не перестраиваться без необходимости из ряда в ряд, не делать неожиданных резких поворотов рулём и не тормозить слишком резко. Не стоит сломя голову бросаться из крайнего левого ряда, чтобы подобрать голосующего на обочине пассажира. 2. Грамотное применение тормозов – лучшее свидетельство высокого мастерства водителя. Чем реже и плавнее вы замедляете движение, тем больше плюсов в ваш водительский актив. К примеру, впереди на светофоре загорелся красный свет… Заприметив это, убираем ногу с педали газа и движемся накатом и только перед самым перекрёстком плавно жмём на тормоз. Лучше использовать накат и движение автомобиля по инерции - это не только экономит топливо, но и продлит жизнь тормозным колодкам. Снизив скорость на треть, можно сократить тормозной путь вдвое. {{photo_text_9}} 3. Желательно научиться предвидеть возможную ситуацию на дороге и быть готовым реагировать на нее спокойно и умело. Конкретная иллюстрация: перед перекрёстком длинномерный грузовик принимает влево для того, чтобы всем «телом» повернуть вправо, так как его задние колёса сильно смещаются в сторону поворота. Водитель-«чайник», следующий за грузовиком, который принял влево, невольно увеличивает скорость, чтобы опередить его справа, но увеличивает риск попаданию в ДТП. 4. Если поведение другого водителя не очень понятно, лучше снизить скорость. Например, «рулевой» впереди идущего автомобиля часто перестраивается из ряда в ряд, совершает заведомо рискованные обгоны, то и дело «клаксонит», зачем-то резко тормозит… Это должно вас озадачить, а не держаться ли от чудака подальше? Оно и верно: снижаем скорость. 5. Чем выше скорость вашего авто, тем меньше у вас времени на исправление ошибки. Скажем, вы на секунду отвлеклись от дороги, заглянув в бардачок… В это время автомобиль, идущий впереди вас на дистанции 30 метров, по какой-то причине начал резко тормозить. При движении со скоростью 72 км/ч (20 м/сек.) избежать столкновения будет непросто. Если, скажем, скорость вашего авто в 2 раза меньше (36 км/ч), вы автоматически получаете драгоценную секунду для того, чтобы затормозить. Вот и вся арифметика. 6. Следует управлять автомобилем так, чтобы заглядывать максимально далеко вперед. В этом случае вы сможете быть в курсе актуальной дорожной ситуации, в частности, возможных заторов и наличия мобильных экипажей ГИБДД. Неплохо бы приучить себя посматривать и назад. Может, кто «сел на хвост», приближается «Скорая» или пожарный автомобиль, которым необходимо уступить дорогу. {{photo_text_10}} 7. Руль надо держать без напряжения, но правильно. Это позволяет вести автомобиль без больших усилий и оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации. Если держать руль одной рукой, то при взрыве покрышки или попадании в глубокую выбоину автомобиль может выбросить с дороги. При желании можно менять положение рук на руле, но всегда следует держать руль обеими руками. 8. Скорость становится опасной преимущественно тогда, когда не соответствует условиям движения. Абсолютных значений безопасной скорости не существует. Совершенно безопасной может быть скорость 150 км/ч на ровной и безопасной скоростной автостраде и в то же время опасной - скорость 40 км/ч в туман и гололёд. К полосе тумана в низине желательно подъезжать с минимальной скоростью, чтобы не стать одним из нескольких невезучих в совершенном ДТП. 9. Скользкая дорога не терпит резкого торможения, резкого нажатия на газ, быстрого поворота руля и быстрого отпускания сцепления. При движении на таких участках необходимо максимально плавно пользоваться рулём, педалями акселератора, тормоза и сцепления. В противном случае автомобиль легко потеряет управление и уйдет в незапланированный опасный занос. 10. Наконец, монотонная езда. Она может оказывать этакое гипнотическое воздействие. Чтобы не попасть под ее «чары», время от времени надо менять темп движения, делать остановки для отдыха. Однообразная дорога притупляет внимание и убаюкивает. Периодически меняйте темп движения, включайте динамичную музыку, тренируйтесь в вокале, жуйте жевательную резинку – это, как показывает практика, гонит сон. Чувствуете, что устали, притормозите на обочине, хотя бы на 5-7 минут. Выйдите из машины, поприседайте, помашите руками, - в общем, погоняйте кровь. А потом снова за руль, и в путь…
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