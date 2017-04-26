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26 апреля 2017, 13:00

Девушка устроила гонки на мосту во время разводки

В Санкт-Петербурге разводка мостов знаменует собой не только открытие навигации по Неве или туристическую забаву. Из года в год на дорогах появляются смельчаки, которые хотят повторить прыжок гонщика из фильма «Стритрейсеры».
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На сей раз прокатиться по разводящемуся мосту захотела барышня на внедорожнике. Девушка протаранила шлагбаум со стороны Марсова поля и проскочила по переправе. Перед тем как оказаться на мосту, внедорожник нарушительницы на некоторое время остановился посреди проезжей части.

Как уверяют очевидцы, сама водительница находилась в салоне машины без каких-либо признаков жизни. Правда, через какое-то время девушка очнулась и поехала на другую сторону моста. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушительницу лишь на Петроградской набережной. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Девушка устроила гонки на мосту во время разводки
На сей раз прокатиться по разводящемуся мосту захотела барышня на внедорожнике. Девушка протаранила шлагбаум со стороны Марсова поля и проскочила по переправе. Перед тем как оказаться на мосту, внедорожник нарушительницы на некоторое время остановился посреди проезжей части.Как уверяют очевидцы, сама водительница находилась в салоне машины без каких-либо признаков жизни. Правда, через какое-то время девушка очнулась и поехала на другую сторону моста. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушительницу лишь на Петроградской набережной. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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