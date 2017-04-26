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26 апреля 2017, 13:00
Девушка устроила гонки на мосту во время разводки
В Санкт-Петербурге разводка мостов знаменует собой не только открытие навигации по Неве или туристическую забаву. Из года в год на дорогах появляются смельчаки, которые хотят повторить прыжок гонщика из фильма «Стритрейсеры».
На сей раз прокатиться по разводящемуся мосту захотела барышня на внедорожнике. Девушка протаранила шлагбаум со стороны Марсова поля и проскочила по переправе. Перед тем как оказаться на мосту, внедорожник нарушительницы на некоторое время остановился посреди проезжей части.
Как уверяют очевидцы, сама водительница находилась в салоне машины без каких-либо признаков жизни. Правда, через какое-то время девушка очнулась и поехала на другую сторону моста. Сотрудники дорожной полиции задержали нарушительницу лишь на Петроградской набережной. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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