21 января 2017, 18:19

Действиям новгородских гаишников будет дана правовая оценка

Начальник Управления МВД России по Новгородской области назначил служебную проверку после инцидента с участием инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России. Об этом информирует пресс-служба Управления.
В официальном сообщении говорится, что проверку проводят сотрудники собственной безопасности областного УМВД. В случае установления вины сотрудников к ним будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.
 
Напомним, что новгородские гаишники сломали водителю-инвалиду протез после того, как он отказался пройти в служебный автомобиль. Его автомобиль Kia Rio был остановлен нарядом ДПС для замера степени тонировки передних боковых стекол. Сотрудники предложили провести замер тонировки. 19-летний житель Чудова отказался. Он опустил стекла, тем самым мешая провести замер. Автоинспекторы  составили протокол о неповиновении.
 
Тонировка стекол автомобиля дает возможность частично укрыть салон от посторонних и не всегда доброжелательных взглядов. Также тонированные стёкла защищают от тепловой энергии солнца и, что немаловажно, уберегают от выгорания различные элементы салона. Наиболее частой причиной тонировки автомобилей считается существенное улучшение атмосферы внутри ТС и презентабельный внешний вид.
 
Алексей Кашников, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УВМД по Великому Новгороду, комментирует случившееся так: «Молодому человеку предложили выйти из машины, чтобы он не препятствовал проведению замера. В данной ситуации сотрудники имели право применить силу. На место выезжала карета «скорой помощи», которая не выявила у задержанного телесных повреждений. Впоследствии были произведены замеры, светопропускная способность передних окон составила 34% (допустимо 70%). Задержанный заявил, что солнечный свет ему мешает, и врачи разрешили ему ездить с тонировкой».
 
После этого парень был доставлен в Новгородский суд, и тот назначил ему штраф в размере 500 рублей. Помимо штрафа за неповиновение мужчина должен заплатить штраф за тонировку. Кашников заявил, что, по закону, сотрудники ГИБДД имели право применить физическую силу для прекращения административного правонарушения. Факт сломанного протеза командир батальона комментировать не стал.
 
Новгородские СМИ поясняют, что водитель Кирилл Максименко приходится сыном Сергею Максименко, который с 2005 по 2013 г.г. был депутатом в г. Чудово, а с 2013 по 2014 г.г. руководил отделом ЖКХ и благоустройства в Боровичском районе Новгородской области.

Фото: Интернет

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Действиям новгородских гаишников будет дана правовая оценка
В официальном сообщении говорится, что проверку проводят сотрудники собственной безопасности областного УМВД. В случае установления вины сотрудников к ним будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. Напомним, что новгородские гаишники сломали водителю-инвалиду протез после того, как он отказался пройти в служебный автомобиль. Его автомобиль Kia Rio был остановлен нарядом ДПС для замера степени тонировки передних боковых стекол. Сотрудники предложили провести замер тонировки. 19-летний житель Чудова отказался. Он опустил стекла, тем самым мешая провести замер. Автоинспекторы  составили протокол о неповиновении. {{photo_text_22}} Алексей Кашников, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УВМД по Великому Новгороду, комментирует случившееся так: «Молодому человеку предложили выйти из машины, чтобы он не препятствовал проведению замера. В данной ситуации сотрудники имели право применить силу. На место выезжала карета «скорой помощи», которая не выявила у задержанного телесных повреждений. Впоследствии были произведены замеры, светопропускная способность передних окон составила 34% (допустимо 70%). Задержанный заявил, что солнечный свет ему мешает, и врачи разрешили ему ездить с тонировкой». После этого парень был доставлен в Новгородский суд, и тот назначил ему штраф в размере 500 рублей. Помимо штрафа за неповиновение мужчина должен заплатить штраф за тонировку. Кашников заявил, что, по закону, сотрудники ГИБДД имели право применить физическую силу для прекращения административного правонарушения. Факт сломанного протеза командир батальона комментировать не стал. Новгородские СМИ поясняют, что водитель Кирилл Максименко приходится сыном Сергею Максименко, который с 2005 по 2013 г.г. был депутатом в г. Чудово, а с 2013 по 2014 г.г. руководил отделом ЖКХ и благоустройства в Боровичском районе Новгородской области.
2017-01-21
Автор: Фото: Интернет
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