19 января 2017, 16:38

Дилер объявляет о снижении кредитных ставок

«Вагнер», новый официальный дилер Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге, представляет специальную кредитную программу ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус» с кредитной ставкой от 7,9% годовых.
Дилер объявляет о снижении кредитных ставок
Стать владельцем нового автомобиля с трехлучевой звездой можно максимально быстро. При предоставлении полного пакета документов банк принимает решение по кредитной заявке в течение одного дня.
 
Mercedes Benz
Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 157 лит.А
 
 
Кредитная ставка 7,9% доступна для краткосрочной кредитной программы на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости автомобиля. Кредитная программа на более длительный временной период (24 или 36 месяцев) с первоначальным взносом 50% рассчитывается с применением кредитной ставки 8,9% годовых. Программа действует до конца января 2017.

Особенности программы кредитования: коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора; программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG; программа доступна для физических лиц
 

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Отзывы по теме
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Дилер объявляет о снижении кредитных ставок
Стать владельцем нового автомобиля с трехлучевой звездой можно максимально быстро. При предоставлении полного пакета документов банк принимает решение по кредитной заявке в течение одного дня. {{guide_124140}}  Кредитная ставка 7,9% доступна для краткосрочной кредитной программы на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости автомобиля. Кредитная программа на более длительный временной период (24 или 36 месяцев) с первоначальным взносом 50% рассчитывается с применением кредитной ставки 8,9% годовых. Программа действует до конца января 2017.Особенности программы кредитования: коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора; программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG; программа доступна для физических лиц 
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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