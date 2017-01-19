Дилер объявляет о снижении кредитных ставок

Кредитная ставка 7,9% доступна для краткосрочной кредитной программы на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости автомобиля. Кредитная программа на более длительный временной период (24 или 36 месяцев) с первоначальным взносом 50% рассчитывается с применением кредитной ставки 8,9% годовых. Программа действует до конца января 2017.
Особенности программы кредитования: коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора; программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG; программа доступна для физических лиц
Новости и акции автосалонов Мерседес Бенц, Мерседес
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Стать владельцем нового автомобиля с трехлучевой звездой можно максимально быстро. При предоставлении полного пакета документов банк принимает решение по кредитной заявке в течение одного дня. {{guide_124140}} Кредитная ставка 7,9% доступна для краткосрочной кредитной программы на 12 месяцев с первоначальным взносом 50% от стоимости автомобиля. Кредитная программа на более длительный временной период (24 или 36 месяцев) с первоначальным взносом 50% рассчитывается с применением кредитной ставки 8,9% годовых. Программа действует до конца января 2017.Особенности программы кредитования: коммуницируемые процентные ставки являются фактическими и прописаны в индивидуальных условиях кредитного договора; программа также распространяется на автомобили с двигателем AMG; программа доступна для физических лиц
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