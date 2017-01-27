Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Суть бизнес-модели понятна: обособленный салон занимается исключительно ремонтными работами, без продажи автомобилей. При таком раскладе дилеры могут зарабатывать, в том числе, на постгарантийных машинах, а также на клиентах, пришедших, что называется, со стороны. Вдобавок, как говорят эксперты, такое направление должно быть выгодным для автовладельцев.
Сейчас в стране существует уже несколько сервис-центров в различных городах России. Таким стационарным точкам ремонта оказывают поддержку и импортеры. К примеру, в прошлом году в Твери открылся первый авторизованный сервисный центр Volvo. Здесь будут осуществляться все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание Volvo. Главным плюсом является собственный склад запчастей. Благодаря этому специалисты смогут оперативно подобрать нужную деталь и сократить время пребывания автомобиля в ремонте. А вот привычного глазу шоу-рума с выставленными новыми машинами нет.
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В городах, где нет потребности в больших дилерских центрах, всегда существует необходимость качественного сервисного обслуживания автомобилей. С новой концепцией мы планируем выходить в те регионы, где есть достаточный парк автомобилей марки. Мы уже определили круг регионов, в которых ищем партнеров для открытия сервисных центров, – это Ульяновск, Рязань, Калуга, Магнитогорск, Калининград и Владимир.
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Роман Пучков, директор по развитию дилерской сети Volvo Car Russia
В крупных городах России, в Москве и Санкт-Петербурге, таких проектов уже несколько. Так, ГК Wagner запустила станцию техоблуживания VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche. Компания «Евросиб» открыла стационарную точку ремонта BMW практически в центре Северной столицы. О своих планах на подобную схему работы рассказали и в «Терра-Авто».
Одними из первых зарабатывать на сервисе изъявили желание в «Рольфе». Компания имеет удачный опыт запуска обособленного сервисного центра для работы с автомобилями любых марок на локации «Рольф Лахта» в Санкт-Петербурге. Изначально проект задумывался для клиентов, которые, владея автомобилем бренда, не входящего в портфель «Рольфа», желали обслуживать свои авто именно в этой ГК. Дисконт-автосервис осуществляет диагностику и слесарный ремонт любой сложности, в том числе агрегатный, кузовной ремонт, включая восстановление пластиковых деталей и беспокрасочное выправление вмятин, а также установку дополнительного оборудования.
Эксперты уверены: направление помогает дилерам выйти из тяжелого экономического положения. Не секрет, что за рубежом на продаже новых машин практически не зарабатывают, основным источником доходов как раз таки являются сервисные услуги. По итогам 2016 года, объем продаж новых автомобилей в России снизился на 11%, по сравнению с 2015 годом. Кроме того, количество официальных дилерских центров уменьшилось на 8%. Прогнозируется также, что в текущем году их число может сократиться еще на 5%.
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Чтобы остаться на рынке и улучшить свое финансовое положение, многие автодилеры начали открывать отдельные сервисные центры. Главным преимуществом такого подхода является уровень обслуживания и качества, так как все работы производятся на специализированном оборудовании и выполняются специалистами. К тому же, отдельные сервисные центры дают гарантию на свои услуги. Специфика данного бизнеса состоит в том, что открытие отдельных автосервисов обходится дешевле содержания автосалонов, а в силу того, что автомобили в России нуждаются в частом ремонте, зачастую он становится более рентабельным, что особенно актуально в период кризиса. При этом надо понимать, что с развитием сервисного бизнеса будут появляться новые потребители, которые принесут дополнительный доход владельцам центров технического обслуживания авто.
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Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли
По оценкам специалистов, сейчас потребители стараются отходить от «гаражных» сервисов. Непосредственно за мастера держится маленький процент клиентов. В основном люди полагаются на доброе имя СТО. Именно поэтому больший процент автомобилистов предпочитает обращаться все же не в местечковые мастерские, а на сервисы полного цикла, где налажена связь с поставщиками атокомпонентов и имеется отдел хранения запчастей. По крайней мере, такая тенденция прослеживается в мегаполисах.
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