27 января 2017, 07:47

Дилеры бьют по кризису сервис-центрами

Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад идет на руку потребителям. Одним из новых направлений стало открытие обособленных дилерских сервис-центров.
  Дилеры бьют по кризису сервис-центрами Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
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Суть бизнес-модели понятна: обособленный салон занимается исключительно ремонтными работами, без продажи автомобилей. При таком раскладе дилеры могут зарабатывать, в том числе, на постгарантийных машинах, а также на клиентах, пришедших, что называется, со стороны. Вдобавок, как говорят эксперты, такое направление должно быть выгодным для автовладельцев.

Сейчас в стране существует уже несколько сервис-центров в различных городах России. Таким стационарным точкам ремонта оказывают поддержку и импортеры. К примеру, в прошлом году в Твери открылся первый авторизованный сервисный центр Volvo. Здесь будут осуществляться все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание Volvo. Главным плюсом является собственный склад запчастей. Благодаря этому специалисты смогут оперативно подобрать нужную деталь и сократить время пребывания автомобиля в ремонте. А вот привычного глазу шоу-рума с выставленными новыми машинами нет.

Роман Пучков, директор по развитию дилерской сети Volvo Car Russia « В городах, где нет потребности в больших дилерских центрах, всегда существует необходимость качественного сервисного обслуживания автомобилей. С новой концепцией мы планируем выходить в те регионы, где есть достаточный парк автомобилей марки. Мы уже определили круг регионов, в которых ищем партнеров для открытия сервисных центров, – это Ульяновск, Рязань, Калуга, Магнитогорск, Калининград и Владимир. »
Роман Пучков, директор по развитию дилерской сети Volvo Car Russia

В крупных городах России, в Москве и Санкт-Петербурге, таких проектов уже несколько. Так, ГК Wagner запустила станцию техоблуживания  VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche. Компания «Евросиб» открыла стационарную точку ремонта BMW практически в центре Северной столицы. О своих планах на подобную схему работы рассказали и в «Терра-Авто».

Одними из первых зарабатывать на сервисе изъявили желание в «Рольфе». Компания имеет удачный опыт запуска обособленного сервисного центра для работы с автомобилями любых марок на локации «Рольф Лахта» в Санкт-Петербурге. Изначально проект задумывался для клиентов, которые, владея автомобилем бренда, не входящего в портфель «Рольфа», желали обслуживать свои авто именно в этой ГК.  Дисконт-автосервис осуществляет диагностику и слесарный ремонт любой сложности, в том числе агрегатный, кузовной ремонт, включая восстановление пластиковых деталей и беспокрасочное выправление вмятин, а также установку дополнительного оборудования.

 
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Эксперты уверены: направление помогает дилерам выйти из тяжелого экономического положения. Не секрет, что за рубежом на продаже новых машин практически не зарабатывают, основным источником доходов как раз таки являются сервисные услуги. По итогам 2016 года, объем продаж новых автомобилей в России снизился на 11%, по сравнению с 2015 годом. Кроме того, количество официальных дилерских центров уменьшилось на 8%. Прогнозируется также, что в текущем году их число может сократиться еще на 5%.

Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли « Чтобы остаться на рынке и улучшить свое финансовое положение, многие автодилеры начали открывать отдельные сервисные центры. Главным преимуществом такого подхода является уровень обслуживания и качества, так как все работы производятся на специализированном оборудовании и выполняются специалистами. К тому же, отдельные сервисные центры дают гарантию на свои услуги. Специфика данного бизнеса состоит в том, что открытие отдельных автосервисов обходится дешевле содержания автосалонов, а в силу того, что автомобили в России нуждаются в частом ремонте, зачастую он становится более рентабельным, что особенно актуально в период кризиса. При этом надо понимать, что с развитием сервисного бизнеса будут появляться новые потребители, которые принесут дополнительный доход владельцам центров технического обслуживания авто. »
Алексей Тузов, эксперт автомобильной отрасли

По оценкам специалистов, сейчас потребители стараются отходить от «гаражных» сервисов. Непосредственно за мастера держится маленький процент клиентов. В основном люди полагаются на доброе имя СТО. Именно поэтому больший процент автомобилистов предпочитает обращаться  все же не в местечковые мастерские, а на сервисы полного цикла, где налажена связь с поставщиками атокомпонентов и имеется отдел хранения запчастей. По крайней мере, такая тенденция прослеживается в мегаполисах.

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Арина Милая

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Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Суть бизнес-модели понятна: обособленный салон занимается исключительно ремонтными работами, без продажи автомобилей. При таком раскладе дилеры могут зарабатывать, в том числе, на постгарантийных машинах, а также на клиентах, пришедших, что называется, со стороны. Вдобавок, как говорят эксперты, такое направление должно быть выгодным для автовладельцев.Сейчас в стране существует уже несколько сервис-центров в различных городах России. Таким стационарным точкам ремонта оказывают поддержку и импортеры. К примеру, в прошлом году в Твери открылся первый авторизованный сервисный центр Volvo. Здесь будут осуществляться все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание Volvo. Главным плюсом является собственный склад запчастей. Благодаря этому специалисты смогут оперативно подобрать нужную деталь и сократить время пребывания автомобиля в ремонте. А вот привычного глазу шоу-рума с выставленными новыми машинами нет. {{person_16_В городах, где нет потребности в больших дилерских центрах, всегда существует необходимость качественного сервисного обслуживания автомобилей. С новой концепцией мы планируем выходить в те регионы, где есть достаточный парк автомобилей марки. Мы уже определили круг регионов, в которых ищем партнеров для открытия сервисных центров, – это Ульяновск, Рязань, Калуга, Магнитогорск, Калининград и Владимир.}}В крупных городах России, в Москве и Санкт-Петербурге, таких проектов уже несколько. Так, ГК Wagner запустила станцию техоблуживания  VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche. Компания «Евросиб» открыла стационарную точку ремонта BMW практически в центре Северной столицы. О своих планах на подобную схему работы рассказали и в «Терра-Авто».Одними из первых зарабатывать на сервисе изъявили желание в «Рольфе». Компания имеет удачный опыт запуска обособленного сервисного центра для работы с автомобилями любых марок на локации «Рольф Лахта» в Санкт-Петербурге. Изначально проект задумывался для клиентов, которые, владея автомобилем бренда, не входящего в портфель «Рольфа», желали обслуживать свои авто именно в этой ГК.  Дисконт-автосервис осуществляет диагностику и слесарный ремонт любой сложности, в том числе агрегатный, кузовной ремонт, включая восстановление пластиковых деталей и беспокрасочное выправление вмятин, а также установку дополнительного оборудования.{{gallery_663}} Раньше многие владельцы постгарантийных автомобилей вынуждены были обслуживаться в гаражных автосервисах, порой жертвуя качеством в пользу экономии. Такая модель бизнеса на руку автовладельцам, поскольку они имеют возможность обслуживать автомобиль в сервисе уровня официального дилера, но за меньшие деньги. Снизить стоимость обслуживания удается благодаря сокращению издержек, обязательных для дилера как для официального представителя бренда. При этом, как уверяют игроки рынка, внутренней конкуренции со станциями техоблуживания, расположенных непосредственно в самих дилерских центрах, не складывается.{{person_17_Мы не столкнулись с внутренней конкуренцией, напротив, добились синергетического эффекта: с помощью дисконт-автосервиса увеличиваем клиентскую базу. Со временем клиенты смогут купить у нас новый автомобиль или автомобиль с пробегом, сдав свой предыдущий в трейд-ин. При этом дисконт-автосервис сохранил все преимущества авторизованной сервисной станции.}}Эксперты уверены: направление помогает дилерам выйти из тяжелого экономического положения. Не секрет, что за рубежом на продаже новых машин практически не зарабатывают, основным источником доходов как раз таки являются сервисные услуги. По итогам 2016 года, объем продаж новых автомобилей в России снизился на 11%, по сравнению с 2015 годом. Кроме того, количество официальных дилерских центров уменьшилось на 8%. Прогнозируется также, что в текущем году их число может сократиться еще на 5%. {{person_18_Чтобы остаться на рынке и улучшить свое финансовое положение, многие автодилеры начали открывать отдельные сервисные центры. Главным преимуществом такого подхода является уровень обслуживания и качества, так как все работы производятся на специализированном оборудовании и выполняются специалистами. К тому же, отдельные сервисные центры дают гарантию на свои услуги. Специфика данного бизнеса состоит в том, что открытие отдельных автосервисов обходится дешевле содержания автосалонов, а в силу того, что автомобили в России нуждаются в частом ремонте, зачастую он становится более рентабельным, что особенно актуально в период кризиса. При этом надо понимать, что с развитием сервисного бизнеса будут появляться новые потребители, которые принесут дополнительный доход владельцам центров технического обслуживания авто.}} По оценкам специалистов, сейчас потребители стараются отходить от «гаражных» сервисов. Непосредственно за мастера держится маленький процент клиентов. В основном люди полагаются на доброе имя СТО. Именно поэтому больший процент автомобилистов предпочитает обращаться  все же не в местечковые мастерские, а на сервисы полного цикла, где налажена связь с поставщиками атокомпонентов и имеется отдел хранения запчастей. По крайней мере, такая тенденция прослеживается в мегаполисах.{{material_117307}} В тоже время клиенты стали заметно экономить на дополнительных работах и несущественных рекомендациях по замене/ремонту чего-либо. Они стремятся минимизировать расходы на обслуживание автомобиля, уделяют внимание самым необходимым процедурам, влияющим непосредственно на безопасность или ходовые характеристики. Профилактические же работы, особенно у дилеров, стали проводиться реже. Основной причиной этого стали, конечно, завышенные цены на сервисе. Именно поэтому производители и дилеры стали уходить от привычной схемы «шоу-рум плюс сервисная станция» к независимым пунктам обслуживания автомобилей. И, возможно, уже через 5-10 лет на таких станциях будет обслуживаться большинство автовладельцев.
2017-01-27
Автор: Арина Милая
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