Дилеры ждут новый BMW 5 серии в марте

VII поколение седана 5 серии будет доступен в 7 вариациях: бензиновых (BMW 530i, BMW 530i xDrive, BMW 540i xDrive), дизельных (BMW 520d, BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive), а также в версии M Performance - BMW M550i xDrive. Цены на базовые комплектации варьируются от 2 760 000 рублей до 5 100 000 рублей.
BMW 520d стоимостью 2 760 000 рублей оснащена 4-цилиндровым дизелем мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Средний расход топлива BMW 520d с 8-ступенчатой АКПП Steptronic - 4,8 л/100 км пути, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 сек. Версия 520d xDrive (2 900 000 рублей) расходует 5,2 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 сек. Новый BMW 530d xDrive (3 600 000 рублей) разгон до 100 км/ч выполняет за 5,4 сек., при этом средний расход топлива седана составляет 5,6 литра.
В базовой версии на модели устанавливается АКПП Steptronic, сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади, индикатор давления в шинах, а также навигационная система c дисплеем. Базовое оснащение также включает светодиодные фары головного света и противотуманные фары, спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи, климат-контроль.
К заказу доступна также новая модель M550i xDrive: 8-цилиндровый V-образный двигатель 462 л.с. и 650 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч седан затрачивает 4 сек. Автомобиль получил трансмиссию Steptronic и полный привод BMW xDrive, адаптивную спортивную подвеску, уменьшающую клиренс на 10 мм, а также усилитель руля с 2 режимами. Стоимость - 5 100 000 рублей.
Добавим, что по итогам 2016 года в России продано 27 507 новых автомобилей BMW, что соответствует показателю годичной давности. Самыми популярными моделями марки стали Х5 (5 203 ед.), X6 (4 074 ед.) и X3 (2 824 ед.), а также седаны 3 и 5 серий (3 740 и 4 426 ед. соответственно).
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
BMW 520d стоимостью 2 760 000 рублей оснащена 4-цилиндровым дизелем мощностью 190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Средний расход топлива BMW 520d с 8-ступенчатой АКПП Steptronic - 4,8 л/100 км пути, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 сек. Версия 520d xDrive (2 900 000 рублей) расходует 5,2 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 сек. Новый BMW 530d xDrive (3 600 000 рублей) разгон до 100 км/ч выполняет за 5,4 сек., при этом средний расход топлива седана составляет 5,6 литра. {{material_117808}}В базовой версии на модели устанавливается АКПП Steptronic, сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади, индикатор давления в шинах, а также навигационная система c дисплеем. Базовое оснащение также включает светодиодные фары головного света и противотуманные фары, спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи, климат-контроль. К заказу доступна также новая модель M550i xDrive: 8-цилиндровый V-образный двигатель 462 л.с. и 650 Нм крутящего момента. На разгон до 100 км/ч седан затрачивает 4 сек. Автомобиль получил трансмиссию Steptronic и полный привод BMW xDrive, адаптивную спортивную подвеску, уменьшающую клиренс на 10 мм, а также усилитель руля с 2 режимами. Стоимость - 5 100 000 рублей. Добавим, что по итогам 2016 года в России продано 27 507 новых автомобилей BMW, что соответствует показателю годичной давности. Самыми популярными моделями марки стали Х5 (5 203 ед.), X6 (4 074 ед.) и X3 (2 824 ед.), а также седаны 3 и 5 серий (3 740 и 4 426 ед. соответственно).
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