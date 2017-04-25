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25 апреля 2017, 13:46

Дизельная версия Skoda Octavia появится в России

В ассортименте российских дилеров Skoda вскоре может появиться новый вариант модели Octavia – дизельный. Версия получила документ ОТТС (одобрение типа транспортного типа).
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Согласно документам, версия Skoda Octavia будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.
Skoda Octavia
Выпускается с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
Объявлений: 1259
Отзывов: 12
 
Отметим, что меньше месяца назад в стране начались продажи обновленной бензиновой версии Octavia. Поклонникам марки доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7.
 
Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
 
Сборка новой генерации Skoda Octavia ведется на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде с середины марта этого года.

На завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы.
 
Для модели доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI 110 л.с. предлагается с 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом», версии 1.4 TSI 150 л.с. и 1.8 TSI 180 л.с. сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI 180 л.с. в сочетании с коробкой DSG-6.
 
Модель доступна к заказу в России с января 2017 года. Стартовая стоимость составляет 940 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 1.8 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин180
Объем двигателя1798
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.6
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шкода Октавия

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Дизельная версия Skoda Octavia появится в России
Согласно документам, версия Skoda Octavia будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.{{model_1168}} Отметим, что меньше месяца назад в стране начались продажи обновленной бензиновой версии Octavia. Поклонникам марки доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7. Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6. Сборка новой генерации Skoda Octavia ведется на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде с середины марта этого года.На завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы. Для модели доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI 110 л.с. предлагается с 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом», версии 1.4 TSI 150 л.с. и 1.8 TSI 180 л.с. сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI 180 л.с. в сочетании с коробкой DSG-6. Модель доступна к заказу в России с января 2017 года. Стартовая стоимость составляет 940 000 рублей.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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