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25 апреля 2017, 13:46
Дизельная версия Skoda Octavia появится в России
В ассортименте российских дилеров Skoda вскоре может появиться новый вариант модели Octavia – дизельный. Версия получила документ ОТТС (одобрение типа транспортного типа).
Согласно документам, версия Skoda Octavia будет оборудована 2-литровым дизельным двигателем, мощность которого составит 150 л.с., а показатель крутящего момента будет 320 Нм. В качестве трансмиссии покупателям предложат 6-ступенчатую механическую коробку или роботизированную DSG.
Отметим, что меньше месяца назад в стране начались продажи обновленной бензиновой версии Octavia. Поклонникам марки доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5МКПП и 6АКПП; версии 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6МКПП и роботом DSG-7.
Полноприводные модификации оснащаются двигателем 1.8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
Сборка новой генерации Skoda Octavia ведется на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде с середины марта этого года.
На завод поступают детали и компоненты будущей модели, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. На заводе устанавливается двигатель, коробка передач, вклеиваются стекла, монтируются сиденья, закрепляются логотипы.
Для модели доступна линейка из 3 бензиновых двигателей. Агрегат 1.6 MPI 110 л.с. предлагается с 5-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом», версии 1.4 TSI 150 л.с. и 1.8 TSI 180 л.с. сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой DSG-7. Впервые в России к заказу доступна Octavia в кузове лифтбек с системой полного привода 4х4. Полноприводная версия оснащается двигателем 1.8 TSI 180 л.с. в сочетании с коробкой DSG-6.
Модель доступна к заказу в России с января 2017 года. Стартовая стоимость составляет 940 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Skoda Octavia Style 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|180
|Объем двигателя
|1798
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.6
|Загородный цикл
|5.2
|Смешанный цикл
|6.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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