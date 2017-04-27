Дизельный Bentley Bentayga доступен для заказа
Под капотом внедорожника установлен 4-литровый двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами. Дизельная версия развивает мощность 421 л. с. и 900 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю набирать максимальную скорость в 270 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Пиковые показатели крутящего момента достигаются уже на 1000 об./мин.
Дизельная версия отличается эмблемой V8 Diesel, которую дополняет новый дизайн сдвоенных наконечников выхлопной трубы Bentley. Другим узнаваемым элементом экстерьера стала широкая черная решетка радиатора с хромированной рамой.
Для оснащения Bentayga Diesel предлагаются настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, система контроля крена Bentley Dynamic Ride (48 V), система рулевого управления с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы для обеспечения повышенной безопасности, а также функция удержания в полосе, проекционный дисплей на лобовом стекле.
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