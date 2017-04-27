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27 апреля 2017, 14:08

Дизельный Bentley Bentayga доступен для заказа

Первый дизельный автомобиль Bentley – Bentayga Diesel – стал доступен для заказа российским клиентам. Автомобиль появится в дилерских центрах осенью этого года по цене от 11 900 000 рублей.
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Под капотом внедорожника установлен 4-литровый двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами. Дизельная версия развивает мощность 421 л. с. и 900 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю набирать максимальную скорость в 270 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Пиковые показатели крутящего момента достигаются уже на 1000 об./мин.

Bentley Bentayga
Выпускается с 2016 г.
Объявлений: 2

Дизельная версия отличается эмблемой V8 Diesel, которую дополняет новый дизайн сдвоенных наконечников выхлопной трубы Bentley. Другим узнаваемым элементом экстерьера стала широкая черная решетка радиатора с хромированной рамой.

Для оснащения Bentayga Diesel предлагаются настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, система контроля крена Bentley Dynamic Ride (48 V), система рулевого управления с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы для обеспечения повышенной безопасности, а также функция удержания в полосе, проекционный дисплей на лобовом стекле.

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Дизельный Bentley Bentayga доступен для заказа
Под капотом внедорожника установлен 4-литровый двигатель V8 с тройным турбонаддувом и 32 клапанами. Дизельная версия развивает мощность 421 л. с. и 900 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю набирать максимальную скорость в 270 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Пиковые показатели крутящего момента достигаются уже на 1000 об./мин.{{model_6225}}Дизельная версия отличается эмблемой V8 Diesel, которую дополняет новый дизайн сдвоенных наконечников выхлопной трубы Bentley. Другим узнаваемым элементом экстерьера стала широкая черная решетка радиатора с хромированной рамой.Для оснащения Bentayga Diesel предлагаются настройки режимов для дорожных и внедорожных условий, система контроля крена Bentley Dynamic Ride (48 V), система рулевого управления с электроусилителем, адаптивный круиз-контроль, камера ночного видения, парковочный ассистент и автопилот, системы для обеспечения повышенной безопасности, а также функция удержания в полосе, проекционный дисплей на лобовом стекле.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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