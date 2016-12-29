Для Chevrolet Niva разрабатывают новый мотор

Силовой агрегат предназначен для новой генерации модели Chevrolet Niva. Вероятнее всего, им станет 1,8-литровый двигатель, имеющий внутризаводской индекс 2199.
Впервые о силовой установке стало известно в конце текущего лета, когда был заключен договор между АвтоВАЗ и Chevrolet.
По мнению экспертов авторынка, новый движок, которым АвтоВАЗ будет оснащать усовершенствованные Niva, получит объем в 1,8 литра. Пока ничего не известно о его производительности, но, очевидно, что возможности будут больше, чем у существующего 122-сильного.
Изначально на втором поколении Chevrolet Niva должен быть установлен 1,8-литровый мотор Renault-Citroen, способный генерировать мощность, равную 122 л.с.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Впервые о силовой установке стало известно в конце текущего лета, когда был заключен договор между АвтоВАЗ и Chevrolet. По мнению экспертов авторынка, новый движок, которым АвтоВАЗ будет оснащать усовершенствованные Niva, получит объем в 1,8 литра. Пока ничего не известно о его производительности, но, очевидно, что возможности будут больше, чем у существующего 122-сильного. Изначально на втором поколении Chevrolet Niva должен быть установлен 1,8-литровый мотор Renault-Citroen, способный генерировать мощность, равную 122 л.с.
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