29 декабря 2016, 13:25

Для Chevrolet Niva разрабатывают новый мотор

Силовой агрегат предназначен для новой генерации модели Chevrolet Niva. Вероятнее всего, им станет 1,8-литровый двигатель, имеющий внутризаводской индекс 2199.
Впервые о силовой установке стало известно в конце текущего лета, когда был заключен договор между АвтоВАЗ и Chevrolet.
 
По мнению экспертов авторынка, новый движок, которым АвтоВАЗ будет оснащать усовершенствованные Niva, получит объем в 1,8 литра. Пока ничего не известно о его производительности, но, очевидно, что возможности будут больше, чем у существующего 122-сильного.
 
Изначально на втором поколении Chevrolet Niva должен быть установлен 1,8-литровый мотор Renault-Citroen, способный генерировать мощность, равную 122 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
Не пропущу. Я же – внедорожник
Ну и дура, теперь будет виновата в ДТП, если не было контакта со Шнивой. А тот дятел получит 100 рублевый штраф.
longman1188
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Для Chevrolet Niva разрабатывают новый мотор
Впервые о силовой установке стало известно в конце текущего лета, когда был заключен договор между АвтоВАЗ и Chevrolet. По мнению экспертов авторынка, новый движок, которым АвтоВАЗ будет оснащать усовершенствованные Niva, получит объем в 1,8 литра. Пока ничего не известно о его производительности, но, очевидно, что возможности будут больше, чем у существующего 122-сильного. Изначально на втором поколении Chevrolet Niva должен быть установлен 1,8-литровый мотор Renault-Citroen, способный генерировать мощность, равную 122 л.с.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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