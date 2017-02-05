5 февраля 2017, 18:32

Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий

Сегодня утром в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга) сгорел автомобиль Lada. Как информирует пресс-служба регионального МЧС, «сгорели сгораемые части». Прибывшие на место ЧП огнеборцы (8 человек и 2 единицы техники) с пожаром справились быстро. Сведения о пострадавших не поступали.
  Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий
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Также сегодня и также утром горел автомобиль ГАЗ, но уже в Оренбурге. Вместе с ним в огне «погиб» гараж - общая площадь охваченной пожаром территории составила 80 кв. метров. На происшествие выезжали 4 спасателей, привлекалось 2 единицы спецтехника.

Если «копнуть» Интернет, подобных ЧП по стране обнаружим не два и не три. Увы, машины горят довольно часто. Статистика МЧС показывает, что автомобиль может сгореть дотла за 5-6 минут. Зачастую это происходит прямо на глазах у владельца. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне. В единичных случаях – в элементах ходовой части от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.

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Возгорания в автомобилях начинаются преимущественно из-за нарушения простых правил пожарной безопасности и ряда причин. Среди них: замыкание в электропроводке, неисправности деталей автомобиля, утечка в системе подачи топлива, небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др. Вероятность пожара увеличивается из-за находящегося в багажнике газового баллона, спецодежды или тряпки, пропитанных легковоспламеняющимся веществом. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации.

МЧСники рекомендуют автомобилистам чаще заглядывать под капот своего автомобиля и напоминают некоторые правила предотвращения возгорания машин. Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций:

-соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;
-своевременно обращаться для прохождения техобслуживания (ремонта) автомобиля;
-постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;
-устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
-не покидать автомобиль, не отключив двигатель;
-всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;
-огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;
-на период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнём;
-исключить курение в салоне автомобиля.

При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в противопожарную службу по телефону: «01», «101» или «112».

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Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий
Также сегодня и также утром горел автомобиль ГАЗ, но уже в Оренбурге. Вместе с ним в огне «погиб» гараж - общая площадь охваченной пожаром территории составила 80 кв. метров. На происшествие выезжали 4 спасателей, привлекалось 2 единицы спецтехника.Если «копнуть» Интернет, подобных ЧП по стране обнаружим не два и не три. Увы, машины горят довольно часто. Статистика МЧС показывает, что автомобиль может сгореть дотла за 5-6 минут. Зачастую это происходит прямо на глазах у владельца. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне. В единичных случаях – в элементах ходовой части от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.{{material_116725}} Возгорания в автомобилях начинаются преимущественно из-за нарушения простых правил пожарной безопасности и ряда причин. Среди них: замыкание в электропроводке, неисправности деталей автомобиля, утечка в системе подачи топлива, небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др. Вероятность пожара увеличивается из-за находящегося в багажнике газового баллона, спецодежды или тряпки, пропитанных легковоспламеняющимся веществом. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. МЧСники рекомендуют автомобилистам чаще заглядывать под капот своего автомобиля и напоминают некоторые правила предотвращения возгорания машин. Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться простых рекомендаций:-соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;-своевременно обращаться для прохождения техобслуживания (ремонта) автомобиля;-постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;-устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;-не покидать автомобиль, не отключив двигатель;-всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку; -огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;-на период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнём;-исключить курение в салоне автомобиля.При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в противопожарную службу по телефону: «01», «101» или «112».
2017-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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