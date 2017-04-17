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17 апреля 2017, 11:16
Для мотоциклистов могут ввести отдельную стоп-линию
Водители, передвигающиеся на мототранспорте, могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами – отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин.
Обычно на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно, говорят эксперты.
В качестве эксперимента власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая – для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м – для мотоциклистов. Если итоги опыта будут успешными, то изменение будет внесено в ПДД.
МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами, представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца. Двигаться между рядами ПДД сейчас напрямую не разрешают и не запрещают. Зачастую такое движение провоцирует ДТП.
По данным «Автостата», по состоянию на 1 января 2017 года в России числится около 2 400 000 мотоциклов.
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