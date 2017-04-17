96
17 апреля 2017, 11:16

Для мотоциклистов могут ввести отдельную стоп-линию

Водители, передвигающиеся на мототранспорте, могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами – отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин.
^
Обычно на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно, говорят эксперты.
 
В качестве эксперимента власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая – для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м – для мотоциклистов. Если итоги опыта будут успешными, то изменение будет внесено в ПДД.
 
МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами, представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца. Двигаться между рядами ПДД сейчас напрямую не разрешают и не запрещают. Зачастую такое движение провоцирует ДТП.
 
По данным «Автостата», по состоянию на 1 января 2017 года в России числится около 2 400 000 мотоциклов.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
Гарик07
Замена масла в механической коробке Мазда 3
Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
Farion
Без наклейки – штраф, или как поменялись ПДД
скоро за кислород налог плотить будем совсем оборзели
александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Для мотоциклистов могут ввести отдельную стоп-линию
Обычно на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартуют они также вместе с автомобилями, и это небезопасно, говорят эксперты. В качестве эксперимента власти Москвы выберут перекресток с интенсивным движением, где будет нанесено две стоп-линии: первая – для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м – для мотоциклистов. Если итоги опыта будут успешными, то изменение будет внесено в ПДД. МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами, представив в правительство РФ соответствующий доклад в течение месяца. Двигаться между рядами ПДД сейчас напрямую не разрешают и не запрещают. Зачастую такое движение провоцирует ДТП. По данным «Автостата», по состоянию на 1 января 2017 года в России числится около 2 400 000 мотоциклов.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Таганрог Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG