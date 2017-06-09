9 июня 2017, 17:14

Для Nissan X-Trail стала доступна функция ProPilot

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail получил систему полуавтоматического управления ProPilot. Автомобиль поступил в продажу на японский авторынок по цене 23 200 долларов.
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Nissan X-Trail
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Объявлений: 620
Отзывов: 8
Новая опция позволяет вседорожнику двигаться по заданной полосе без участия водителя. Также система контролирует акселератор и тормоза. При этом ProPilot может работать на скоростных магистралях и даже в условиях плотного городского потока машин.

Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.

На европейском рынке продажи обновленного Nissan X-Trail начнутся в августе текущего года. Покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.

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Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
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Auto
Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
Saimaa
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Для Nissan X-Trail стала доступна функция ProPilot
{{model_960}}Новая опция позволяет вседорожнику двигаться по заданной полосе без участия водителя. Также система контролирует акселератор и тормоза. При этом ProPilot может работать на скоростных магистралях и даже в условиях плотного городского потока машин.Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.На европейском рынке продажи обновленного Nissan X-Trail начнутся в августе текущего года. Покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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