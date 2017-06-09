9 июня 2017, 17:14
Для Nissan X-Trail стала доступна функция ProPilot
Обновленный кроссовер Nissan X-Trail получил систему полуавтоматического управления ProPilot. Автомобиль поступил в продажу на японский авторынок по цене 23 200 долларов.
Nissan X-Trail
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Функция работает благодаря лазерному сканеру и системе кругового обзора. Они определяют точное расстояние между кроссовером и окружающими объектами. ProPilot входит уже в стандартное оснащение версий 20X и 20X Hybrid.
На европейском рынке продажи обновленного Nissan X-Trail начнутся в августе текущего года. Покупателям предложат модификации с 1,6- и 2-литровыми дизельными двигателями, мощность которых составляет 130 и 177 л. с. Также кроссовер будет комплектоваться бензиновым двигателем мощностью 163 силы. В качестве трансмиссии предложат как «автомат», так и «механику». Привод – передний или полный.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Ну хоть красивый :)
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
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