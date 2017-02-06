6 февраля 2017, 11:02

Для пробной поездки Cadillac XT5 доставят к подъезду клиента

Российский офис Cadillac внедряет новую услугу: тест-драйв с доставкой. Потенциальному покупателю кроссовера XT5 не придется посещать дилерский центр для совершения пробной поездки.

Такая схема позволит комфортно встроить тест-драйв в любое расписание потенциального покупателя, каким бы загруженным оно ни было. До конца февраля 2017 года клиенты смогут сами выбрать удобное для них место и время пробной поездки.

Консультант команды приедет к желающему пройти тест-драйв, а также подробно расскажет о новом кроссовере. Программа доступна на территории Москвы в пределах МКАД.

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Для пробной поездки Cadillac XT5 доставят к подъезду клиента
Такая схема позволит комфортно встроить тест-драйв в любое расписание потенциального покупателя, каким бы загруженным оно ни было. До конца февраля 2017 года клиенты смогут сами выбрать удобное для них место и время пробной поездки. Консультант команды приедет к желающему пройти тест-драйв, а также подробно расскажет о новом кроссовере. Программа доступна на территории Москвы в пределах МКАД.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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