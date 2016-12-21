Для Volkswagen Jetta обновлен базовый набор оборудования
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Добавлены опции, повышающие комфорт и безопасность: подогрев передних сидений для Conceptline, а также боковые подушки безопасности для передних пассажиров и шторки безопасности для защиты головы передних и задних пассажиров в версиях Conceptline и Trendline.
Кроме того, в базовом оснащении комплектаций Comfortline и Highline теперь доступны светодиодные дневные ходовые огни, а также 8 динамиков аудиосистемы вместо 4-х.
Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.
Добавим, что меньше месяца осталось до прибытия в Россию обновленного Volkswagen Tiguan. Полный привод и АКПП в нем теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1.4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб.
Для Volkswagen Jetta обновлен базовый набор оборудования
Кроме того, в базовом оснащении комплектаций Comfortline и Highline теперь доступны светодиодные дневные ходовые огни, а также 8 динамиков аудиосистемы вместо 4-х. Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.Добавим, что меньше месяца осталось до прибытия в Россию обновленного Volkswagen Tiguan. Полный привод и АКПП в нем теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1.4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб.
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