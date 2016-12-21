21 декабря 2016, 17:23

Для Volkswagen Jetta обновлен базовый набор оборудования

Добавлены опции, повышающие комфорт и безопасность: подогрев передних сидений для Conceptline, а также боковые подушки безопасности для передних пассажиров и шторки безопасности для защиты головы передних и задних пассажиров в версиях Conceptline и Trendline.
Кроме того, в базовом оснащении комплектаций Comfortline и Highline теперь доступны светодиодные дневные ходовые огни, а также 8 динамиков аудиосистемы вместо 4-х.
 
Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.

Добавим, что меньше месяца осталось до прибытия в Россию обновленного Volkswagen Tiguan. Полный привод и АКПП в нем теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1.4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Jetta Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.2
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
добрый день подскажите пожалуйста у меня Volkswagen Jetta, 1984 1,8 бензин 90 л\с полетела коробка от каких моделей подходит
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Volkswagen отзывает мексиканскую продукцию
моя принцеса белая 5 вовсём лучше чем новая
dron
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Для Volkswagen Jetta обновлен базовый набор оборудования
Кроме того, в базовом оснащении комплектаций Comfortline и Highline теперь доступны светодиодные дневные ходовые огни, а также 8 динамиков аудиосистемы вместо 4-х. Jetta в обновленных версиях уже доступна для заказа через официальных дилеров Volkswagen.Добавим, что меньше месяца осталось до прибытия в Россию обновленного Volkswagen Tiguan. Полный привод и АКПП в нем теперь предлагаются не только с бензиновым двигателем 2,0 литра, но и с 1.4. Цена на Tiguan 1,4 (125 л.с.) с «автоматом» и передним приводом составит 1 559 000 руб., а на Tiguan 1,4 (150 л.с.) с аналогичной коробкой и полным приводом – 1 769 000 руб.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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