11 июля 2017, 09:47

Дни Harley-Davidson снова пройдут в Петербурге

C 3 по 6 августа 2017 года на площади Островского состоится крупнейшее мотособытие Harley-Davidson в России, уже ставшее традиционным - St.Petersburg Harley Days. Этот международный Фестиваль внесен в официальный календарь событий мотобренда.
^
  Дни Harley-Davidson снова пройдут в Петербурге Harley-Davidson Дни Harley-Davidson снова пройдут в Петербурге
2
фото
  

С каждым годом популярность и территориальный охват Фестиваля растут, регулярное участие во всевозможных мероприятиях и выставках по всему миру делает это мотособытие неотъемлемой частью байкерской культуры в целом и развития событийного туризма в Санкт-Петербурге. В 2016 году St.Petersburg Harley Days прошел в пятый, юбилейный раз, и собрал в течение 4-х дней в центре города 90 000 посетителей из 25 стран мира.

Программа, традиционно, очень насыщенная: мотопарад с Дворцовой площади, который в 2016 году насчитывал в колонне 3000 мотоциклистов, развлекательная и музыкальная программа на 2 сценах, тест-райды Harley-Davidson, конкурс авторских мотоциклов, трюковая езда, парад-карнавал оригинальных транспортных средств, большая торговая ярмарка, детская площадка, спортивная зона – более 20 активностей, привлекающих людей любых возрастов, независимо от причастности к мотомиру. Также в рамках фестиваля третий год подряд пройдет и Международная Деловая конференция St. Petersburg Harley Days, на которой собираются предприниматели – мотоциклисты для обсуждения перспектив сотрудничества в области бизнеса, культуры и туризма.

В 2015 году фестиваль вышел в финал Национальной премии Russian Event Awards среди 688 проектов, заняв 2 место в номинации «Лучшее мероприятие в области популяризации событийного туризма», а также вошел в пятерку лучших мероприятий России по оценкам зрительских и судейских симпатий. В Северо-Западном федеральном округе St.Petersburg Harley Days получил диплом победителя Russian Event Awards.

Новости Харлей Дэвидсон

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Юбилейный праздник «Харлеев» порадует новшествами
и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Saimaa
На старт, внимание, IMIS’12!
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
Василий
Исток Мастер в Митино
Ремонт трещин на стеклах разве нужен при любых трещинах? Моё мнение - надо сразу менять, а не ждать пока совсем треснет. Обратился с этим вопросом в Исток мастер, сказали замена не нужна, трещину можно было и отремонтировать, убедили. Но у них большой выбор разных стекол разных производителей и работаю ...
Юрий Иншаков
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Harley-Davidson Автомудрость Harley-Davidson АвтоПитер Harley-Davidson Дизайн и тюнинг Harley-Davidson Новинки и концепт кары Harley-Davidson Новости и акции автосалонов Harley-Davidson Автосалоны и дилеры марки Harley-Davidson Аренда и прокат авто марки Harley-Davidson Автоклубы и форумы автозавчастей марки Harley-Davidson Автосервисы и магазины автозапчастей марки Harley-Davidson
Главные материалы
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Дни Harley-Davidson снова пройдут в Петербурге
С каждым годом популярность и территориальный охват Фестиваля растут, регулярное участие во всевозможных мероприятиях и выставках по всему миру делает это мотособытие неотъемлемой частью байкерской культуры в целом и развития событийного туризма в Санкт-Петербурге. В 2016 году St.Petersburg Harley Days прошел в пятый, юбилейный раз, и собрал в течение 4-х дней в центре города 90 000 посетителей из 25 стран мира.Программа, традиционно, очень насыщенная: мотопарад с Дворцовой площади, который в 2016 году насчитывал в колонне 3000 мотоциклистов, развлекательная и музыкальная программа на 2 сценах, тест-райды Harley-Davidson, конкурс авторских мотоциклов, трюковая езда, парад-карнавал оригинальных транспортных средств, большая торговая ярмарка, детская площадка, спортивная зона – более 20 активностей, привлекающих людей любых возрастов, независимо от причастности к мотомиру. Также в рамках фестиваля третий год подряд пройдет и Международная Деловая конференция St. Petersburg Harley Days, на которой собираются предприниматели – мотоциклисты для обсуждения перспектив сотрудничества в области бизнеса, культуры и туризма.В 2015 году фестиваль вышел в финал Национальной премии Russian Event Awards среди 688 проектов, заняв 2 место в номинации «Лучшее мероприятие в области популяризации событийного туризма», а также вошел в пятерку лучших мероприятий России по оценкам зрительских и судейских симпатий. В Северо-Западном федеральном округе St.Petersburg Harley Days получил диплом победителя Russian Event Awards.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Екатеринбург Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG