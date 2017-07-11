Дни Harley-Davidson снова пройдут в Петербурге
С каждым годом популярность и территориальный охват Фестиваля растут, регулярное участие во всевозможных мероприятиях и выставках по всему миру делает это мотособытие неотъемлемой частью байкерской культуры в целом и развития событийного туризма в Санкт-Петербурге. В 2016 году St.Petersburg Harley Days прошел в пятый, юбилейный раз, и собрал в течение 4-х дней в центре города 90 000 посетителей из 25 стран мира.
Программа, традиционно, очень насыщенная: мотопарад с Дворцовой площади, который в 2016 году насчитывал в колонне 3000 мотоциклистов, развлекательная и музыкальная программа на 2 сценах, тест-райды Harley-Davidson, конкурс авторских мотоциклов, трюковая езда, парад-карнавал оригинальных транспортных средств, большая торговая ярмарка, детская площадка, спортивная зона – более 20 активностей, привлекающих людей любых возрастов, независимо от причастности к мотомиру. Также в рамках фестиваля третий год подряд пройдет и Международная Деловая конференция St. Petersburg Harley Days, на которой собираются предприниматели – мотоциклисты для обсуждения перспектив сотрудничества в области бизнеса, культуры и туризма.
В 2015 году фестиваль вышел в финал Национальной премии Russian Event Awards среди 688 проектов, заняв 2 место в номинации «Лучшее мероприятие в области популяризации событийного туризма», а также вошел в пятерку лучших мероприятий России по оценкам зрительских и судейских симпатий. В Северо-Западном федеральном округе St.Petersburg Harley Days получил диплом победителя Russian Event Awards.
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