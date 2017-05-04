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4 мая 2017, 14:08

До России добрался обновленный Skoda Rapid

Российские дилеры Skoda начинают принимать заказы на на обновленный седан Rapid, который дебютировал на автосалоне в Женеве в марте. Стоимость автомобиля в базовой комплектации будет начинаться от 604 000 рублей.
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До России добрался обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid

В начальном исполнении доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары.

Skoda Rapid Style 1.6 MT
1.6 л, 110 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 10.3 с, 195 км/ч
4483 x 1706 x 1461 мм
передний
АИ-95, 5.8 л на 100 км
875 000 руб
Все характеристики

В качестве опции владельцы Rapid могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. Для максимального комфорта задних пассажиров к заказу доступны два разъема USB на заднем ряду. Информационно-развлекательные системы Swing теперь оборудованы экранами с увеличенной диагональю.

В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. В самом дорогом исполнении «Рапид» будет стоить 847 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
приобретение автомобиля
Выбор авто - это какой-то бессонный период, честно) ) Сам сейчас очень загорелся Ренегатом Очень надеюсь скоро себя порадовать! С детства о джипе мечтал.
Michael29
приобретение автомобиля
Приобрела свой первый автомобиль в кредит Шкода Рапид.Процент адекватный , и меня всё в этом плане устроило. Спасибо за это менеджерам Дмитрию Шарандо и Алексею Горбунову.
tatjanarazbez
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
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До России добрался обновленный Skoda Rapid
В начальном исполнении доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары. {{params_55940}} В качестве опции владельцы Rapid могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. Для максимального комфорта задних пассажиров к заказу доступны два разъема USB на заднем ряду. Информационно-развлекательные системы Swing теперь оборудованы экранами с увеличенной диагональю. В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. В самом дорогом исполнении «Рапид» будет стоить 847 000 рублей.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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