До России добрался обновленный Skoda Rapid
В начальном исполнении доступны центральный замок и 2 складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида, а корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова. Для комплектации Ambition и выше предусмотрены светодиодные ходовые огни (а также задние светодиодные фонари для комплектации Style), а для дизайн-версии Monte Carlo в стандартное оснащение входят биксеноновые фары.
|Skoda Rapid Style 1.6 MT
|1.6 л, 110 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 10.3 с, 195 км/ч
|4483 x 1706 x 1461 мм
|передний
|АИ-95, 5.8 л на 100 км
|875 000 руб
|Все характеристики
В качестве опции владельцы Rapid могут заказать передние и задние датчики парковки, противотуманные фары с функцией освещения поворотов и систему автоматического управления дальним светом. Для максимального комфорта задних пассажиров к заказу доступны два разъема USB на заднем ряду. Информационно-развлекательные системы Swing теперь оборудованы экранами с увеличенной диагональю.
В силовую линейку чешской новинки вошли 3 бензиновых двигателя. Базовым агрегатом является бензиновый 4-цилиндровый атмосферный 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант – 1.6 MPI мощностью 110 л.с. – может выступать в паре с 6-диапазонным «автоматом». Наконец, в линейке появился турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. В самом дорогом исполнении «Рапид» будет стоить 847 000 рублей.
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