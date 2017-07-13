13 июля 2017, 15:59

До России доедет новый BMW M5

BMW завершает работу над новым поколением седана M5. Автомобиль будет представлен на автосалоне во Франкфурте осенью этого года, а до конца года поступит в продажу и на российский авторынок.
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BMW M5
Выпускается с 2008 г.
Новый 5 490 000 Р
Объявлений: 4
По предварительным данным, новую модель построят на укороченной архитектуре «старшего брата» - BMW 7-й серии. Этот шаг позволил облегчить массу авто на 100 кг. Инженеры оснастили автомобиль турбированным бензиновым двигателем V8 с объемом в 4,4 литра, отдача которого составит более 600 «лошадей» при максимальном крутящем моменте в 700 Нм. С таким агрегатом автомобиль сможет набрать «сотню» с места всего за 3,5 секунды.

Основным конкурентом новинки на европейском авторынке станет Mercedes-AMG E63. Примечательно, что новый М5 впервые будет доступен по умолчанию с системой полного привода. Текущее поколение BMW M5 продается только с задним приводом.

Новинки и концепт кары БМВ М5

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До России доедет новый BMW M5
{{model_137}}По предварительным данным, новую модель построят на укороченной архитектуре «старшего брата» - BMW 7-й серии. Этот шаг позволил облегчить массу авто на 100 кг. Инженеры оснастили автомобиль турбированным бензиновым двигателем V8 с объемом в 4,4 литра, отдача которого составит более 600 «лошадей» при максимальном крутящем моменте в 700 Нм. С таким агрегатом автомобиль сможет набрать «сотню» с места всего за 3,5 секунды. Основным конкурентом новинки на европейском авторынке станет Mercedes-AMG E63. Примечательно, что новый М5 впервые будет доступен по умолчанию с системой полного привода. Текущее поколение BMW M5 продается только с задним приводом.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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