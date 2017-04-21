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21 апреля 2017, 16:31
Dodge Challenger SRT Demon добавят мощности
Недавно созданная экстрим-версия Dodge Challenger будет доработана, в частности, получит дополнительную мощность. К работе приступила тюннинговая компания Hennessey Performance.
По данным западных СМИ, мощность двигателя «демона в красном обличье» увеличат с 840 л.с. до 1500 л.с. Впрочем, представители Hennessey Performance пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.
Ради увеличения отдачи мотора инженерам предстоит изменить конструкцию машины. Базовая комплектация модели может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 сек., что делает ее одной из самых быстрых в мире.
Увеличение мощности авто – способ позаботиться о дополнительной безопасности пассажиров. Поэтому в салоне появится каркас безопасности, специальные ремни и система HANS. Когда будет презентована модификация, неизвестно.
Напомним, что расстояние в четверть мили (402 метра) купе проезжает за 9,65 сек., при этом на финише дистанции скорость машины фиксируется на отметке 224 км/ч. Такую динамику обеспечивает 6,2-литровый 8-цилиндровый агрегат с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском.
Ради экономии веса из автомобиля удалили аудиосистему, парктроник и все кресла. Впрочем, привычные элементы комфорта вернут за доплату.
Комплектации и технические характеристики
|Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|717
|Объем двигателя
|6166
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|18.1
|Загородный цикл
|11.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Отличный брутальный авто
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
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