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21 апреля 2017, 16:31

Dodge Challenger SRT Demon добавят мощности

Недавно созданная экстрим-версия Dodge Challenger будет доработана, в частности, получит дополнительную мощность. К работе приступила тюннинговая компания Hennessey Performance.
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По данным западных СМИ, мощность двигателя «демона в красном обличье» увеличат с 840 л.с. до 1500 л.с. Впрочем, представители Hennessey Performance пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.
 
Ради увеличения отдачи мотора инженерам предстоит изменить конструкцию машины. Базовая комплектация модели может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 сек., что делает ее одной из самых быстрых в мире.
 
Увеличение мощности авто – способ позаботиться о дополнительной безопасности пассажиров. Поэтому в салоне появится каркас безопасности, специальные ремни и система HANS. Когда будет презентована модификация, неизвестно.
 
Напомним, что расстояние в четверть мили (402 метра) купе проезжает за 9,65 сек., при этом на финише дистанции скорость машины фиксируется на отметке 224 км/ч. Такую динамику обеспечивает 6,2-литровый 8-цилиндровый агрегат с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском.
 
Ради экономии веса из автомобиля удалили аудиосистему, парктроник и все кресла. Впрочем, привычные элементы комфорта вернут за доплату.

Комплектации и технические характеристики

Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин717
Объем двигателя6166
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл18.1
Загородный цикл11.2
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Отзыв о Dodge Challenger 2011 года
Отличный брутальный авто
maykl-r
Форум Dodge Caravan
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
РУЛАН
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
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Dodge Challenger SRT Demon добавят мощности
По данным западных СМИ, мощность двигателя «демона в красном обличье» увеличат с 840 л.с. до 1500 л.с. Впрочем, представители Hennessey Performance пока не подтверждают, но и не опровергают данную информацию. Ради увеличения отдачи мотора инженерам предстоит изменить конструкцию машины. Базовая комплектация модели может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 сек., что делает ее одной из самых быстрых в мире. Увеличение мощности авто – способ позаботиться о дополнительной безопасности пассажиров. Поэтому в салоне появится каркас безопасности, специальные ремни и система HANS. Когда будет презентована модификация, неизвестно. Напомним, что расстояние в четверть мили (402 метра) купе проезжает за 9,65 сек., при этом на финише дистанции скорость машины фиксируется на отметке 224 км/ч. Такую динамику обеспечивает 6,2-литровый 8-цилиндровый агрегат с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском. Ради экономии веса из автомобиля удалили аудиосистему, парктроник и все кресла. Впрочем, привычные элементы комфорта вернут за доплату.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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