Доля авто с «автоматом» на российском рынке превысила 50 %
Вконтакте
Facebook
По предварительной оценке аналитического агентства «Автостат», в прошлом году объем продаж новых легковых транспортных средств с автоматической трансмиссией составил 51,5 %.
За год показатель увеличился более чем на 3 %. Примечательно, что в 2015-м рыночная доля «автоматов» на российском рынке впервые сократилась до 48 %, хотя до этого она непрерывно росла, отмечает «Автостат».
В 2010 году доля реализуемых с АКПП автомобилей составляла 33,5 %, а в 2014-м достигла 49 %.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Доля авто с «автоматом» на российском рынке превысила 50 %
За год показатель увеличился более чем на 3 %. Примечательно, что в 2015-м рыночная доля «автоматов» на российском рынке впервые сократилась до 48 %, хотя до этого она непрерывно росла, отмечает «Автостат». В 2010 году доля реализуемых с АКПП автомобилей составляла 33,5 %, а в 2014-м достигла 49 %.
В избранное