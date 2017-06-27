27 июня 2017, 13:50

«Дом Volvo» открыли в окрестностях Петербурга

К презентации нового вседорожника V90 Cross Country Volvo Car Russia подготовилось неординарно. Компания открыла временный отель на берегу Финского залива, в 80 км от Санкт-Петербурга.
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Временный отель назвали так же, как и выходящую на рынок модель - Cross Country House. Идейно он соответствует суждениям британского философа Алана Уотса. Он был убежден, что человек, стремясь к новым высотам, рискует упустить смысл жизни. Поэтому производитель приглашает потенциальных клиентов вспомнить о своих увлечениях, пересмотреть приоритеты и жить в моменте.
 
Отметим, что в прошлый раз такой временный отель открывали в горном коттедже на севере Швеции. В феврале этого года его можно было посетить по приглашению Volvo Cars, а в марте поселиться в него мог любой желающий, забронировав через интернет. Всем гостям на время отдыха предоставлялся новый вседорожник V90 Cross Country. Аналогичная схема проживания и в новом российском отеле, пусть и временном.
 
Гостей ждут 2 спальни, полностью оборудованная кухня и по-скандинавски современная и вместе с тем уютная гостиная с камином. Выбрать занятие на целый день легко, в коттедже специально подготовлено необходимое оборудование для занятий йогой и скандинавской ходьбой. Можно прокатиться по берегу на велосипедах, почитать книгу Алана Уотса в гамаке или поразмышлять о жизни, гуляя по лесу.
 
И конечно, гости смогут сесть за руль нового V90 Cross Country и отправиться в поездку по окрестностям или съездить в один из ресторанов с видом на Финский залив. Полный привод, высокий дорожный просвет (21 см) подходят для поездок по пересеченной местности.
 
Для широкой аудитории коттедж доступен для бронирования с 21 августа по 30 сентября. Условия размещены на сайте Volvo Car Russia.

Комплектации и технические характеристики

Volvo V90 Cross Country Pro 2.0 АТ 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин235
Объем двигателя1969
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл5.3
ТопливоДТ
Все характеристики
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Светлана
Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
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«Дом Volvo» открыли в окрестностях Петербурга
Временный отель назвали так же, как и выходящую на рынок модель - Cross Country House. Идейно он соответствует суждениям британского философа Алана Уотса. Он был убежден, что человек, стремясь к новым высотам, рискует упустить смысл жизни. Поэтому производитель приглашает потенциальных клиентов вспомнить о своих увлечениях, пересмотреть приоритеты и жить в моменте. Отметим, что в прошлый раз такой временный отель открывали в горном коттедже на севере Швеции. В феврале этого года его можно было посетить по приглашению Volvo Cars, а в марте поселиться в него мог любой желающий, забронировав через интернет. Всем гостям на время отдыха предоставлялся новый вседорожник V90 Cross Country. Аналогичная схема проживания и в новом российском отеле, пусть и временном. Гостей ждут 2 спальни, полностью оборудованная кухня и по-скандинавски современная и вместе с тем уютная гостиная с камином. Выбрать занятие на целый день легко, в коттедже специально подготовлено необходимое оборудование для занятий йогой и скандинавской ходьбой. Можно прокатиться по берегу на велосипедах, почитать книгу Алана Уотса в гамаке или поразмышлять о жизни, гуляя по лесу. И конечно, гости смогут сесть за руль нового V90 Cross Country и отправиться в поездку по окрестностям или съездить в один из ресторанов с видом на Финский залив. Полный привод, высокий дорожный просвет (21 см) подходят для поездок по пересеченной местности. Для широкой аудитории коттедж доступен для бронирования с 21 августа по 30 сентября. Условия размещены на сайте Volvo Car Russia.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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