27 января 2017, 13:10

DongFeng AX7 появится в России весной

Сертификационный краш-тест новинки состоялся на полигоне НАМИ. По данным представителей компании DongFeng в России, автомобиль соответствует требованиям технического регламента, так как все системы, включая ЭРА-ГЛОНАСС, сработали штатно.
Автомобили построены на базе Nissan Qashqai первого поколения. В моторную гамму российской версии войдут 2 бензиновых двигателя объемом 2 и 2,3 литра, выдающие 140 и 171 л.с. соответственно. В паре с первым мотором предлагается 5-скоростная «механика», второй агрегат сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
 
Список оснащения кроссовера предусматривает передние и боковые подушки безопасности, ABS, парковочного ассистента, мультимедийный комплекс с тачскрином, системы кругового видеообзора и бесключевого доступа в салон, а также кнопку запуска двигателя.
 
Отметим, что цена кроссовера пока неизвестна.
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Отзывы по теме
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Купил dfm s30 в январе этого года.Вроде все устраивает, только вот рейка длинная и подвеска на ямках кажется жестковата.Что скажите.Да еще при вкл задней передачи постоянно звучит звук.
андр164
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Пересел на DFM H30 Cross с ВАЗа 21927 — полный восторг. Пока пробег всего 1,5 тыс км и только по городу, но я однозначно доволен покупкой. Еще ничего не ломалось, хотя езжу на работу и обратно + на выходных. Управление четкое, бех «сюрпризов», а уровень комплектации ВАЗу и не снился.
Боря
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| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
pavlovkir
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DongFeng AX7 появится в России весной
Автомобили построены на базе Nissan Qashqai первого поколения. В моторную гамму российской версии войдут 2 бензиновых двигателя объемом 2 и 2,3 литра, выдающие 140 и 171 л.с. соответственно. В паре с первым мотором предлагается 5-скоростная «механика», второй агрегат сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Список оснащения кроссовера предусматривает передние и боковые подушки безопасности, ABS, парковочного ассистента, мультимедийный комплекс с тачскрином, системы кругового видеообзора и бесключевого доступа в салон, а также кнопку запуска двигателя. Отметим, что цена кроссовера пока неизвестна.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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